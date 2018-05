Saare maakond palgatabelis eelviimasel kohal

Kuigi Saare maakonna brutokuupalga aastakasv I kvartalis oli Eesti kõrgemaid, jääb siinsete elanike keskmine töötasu endiselt kõige nigelamate hulka.



Statistikaameti andmeil oli Saare maakonna keskmine brutokuupalk möödunud aasta I kvartalis 816 eurot, tänavu aga 930 eurot. Seega püsib Saare maakond palgatabelis eelviimasel positsioonil Hiiumaa ees, kus keskmine brutokuupalk oli tänavu I kvartalis 896 eurot.

Kõrgeim oli keskmine brutokuupalk Harju maakonnas – 1386 eurot. Teisele kohale jäi Tartumaa 1209 euroga. Kiireim oli brutokuupalga aastakasv aga statistikaameti andmeil Rapla, Saare, Põlva ja Jõgeva maakonnas.

Keskmise brutotunnipalga suuruse – 5,72 eurot – poolest on Saare maakond siiski tabeli viimane. Eelviimaselt kohalt leiab Hiiumaa, kus tunnipalk on 5,82 eurot. Võrdluseks – Harju maakonnas on see 8,11 eurot ja Tartu maakonnas 7,27 eurot.

Statistikaameti andmeil oli Eesti keskmine brutokuupalk tänavu I kvartalis 1242 eurot, tõustes eelmise aasta I kvartaliga võrreldes 7,7%. Keskmise brutokuupalga aastakasv oli 0,2 protsendipunkti kiirem kui eelmises kvartalis.

Töötajatele tehtud mediaanväljamakse – summa, millest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli võrdselt – oli käesoleva aasta I kvartalis Saare maakonnas 885 eurot. Selle näitaja poolest jääb Saare maakonna “selja taha” edetabelis koguni seitse maakonda. Suurim oli mediaanväljamakse Harjumaal – 1054 eurot, madalaim aga Ida-Virumaal – 770 eurot.