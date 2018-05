Sepa Uudo Eesti uueks superstaariks! (GALERII)

“Eesti otsib superstaari” saate pühapäevasesse superfinaali jõudnud sõrulane Uudo Sepp sai Kuressaares üllatuse osaliseks, kui teda oli tervitama tulnud julgelt üle saja fänni.

“Edasi Uudo!”, “Eesti Superstaar Uudo!”, “Sepa Uudo uueks superstaariks!” kuulutasid eile Kuressaare kuursaali ees Uudo Seppa oodanud fännide käes olnud plakatid. Peamiselt tütarlastest koosnenud fänniarmee pettuma ei pidanud.

“Ma ei teadnud sellest mitte midagi,” naeris Uudo. Tema teada tuldi Saaremaale pühapäevase saate vaheklippi filmima, kuid klipi täpsest sisust ta teadlik ei olnud.

Fänniarmeele lisaks tervitas Uudot lauluga Kessu Hollo Kuressaare gümnaasiumi 3. klassist. Uudogi on samas koolis õppinud. “Uudo on nii lahe ja vahva,” ütles väike Kessu Saarte Häälele Uudot iseloomustades. “Tema suhtlemine on nii soe. Hoian talle kõvasti pöialt,” kinnitas tüdruk, kes oma sõnul tahab ka ise tulevikus superstaariks saada.

“No eks ole,” naersid KG õpetajad Saarte Hääle arvamuse peale, et koolis antakse vist midagi erilist süüa, kui kõik saarlastest superstaari-finalistid seal õppinud. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Eve Tuisk ütles staarisaate kaamerate ees, et Uudo on väga hooliv noormees. Sellised lapsed pididki tulema väikestest maakohtadest. Uudo on ju pärit Sõrve poolsaarel asuvast väikesest Lõu külast, kuhu isegi buss enam ei sõida.

“Ma arvasin temast palju juba siis,” kinnitas KG muusikaõpetaja Pilvi Karu, kes juhendas Uudot 2014. aasta Solistica konkursil. Toona sai Uudo parima saarlase tiitli ja jõudis ka üldjärjestuses üsna kõrgele kohale. Karu sõnul on Uudo laululooja- ja jutustajatüüpi muusik. Samas on tema lõplik väljakujunemine õpetaja arvates veel ees.

Uudoga koos tulid kuursaali juurde ka isa Egon, ema Merike ja õde Triinu. Isa Egon, kes koos Merikesega alati ka saate salvestustel käib, ütles, et kogu pere aur lähebki praegu Uudole. “Uudo on number üks,” naersid vanemad.

Superstaari saate finalisti tuli tervitama ka vallavanem Madis Kallas, kelle sõnul on Uudo saarlaste jaoks juba võitja. Tulgu siis pühapäevasest finaalist võit või teine koht. Kallas naljatas, et Tättet tuleb jagada Vilsandiga ja Ivo Linnat Muhuga, Uudo on aga puhtalt Saaremaa oma muusikasaadik.

“Mu elu on nende mõne kuuga täiesti muutunud,” tunnistas Uudo ka Saarte Häälele. “Ma olen õnnelikum. Minu unistus on lähemale tulnud.” Uudo ütles, et ta ei suuda vahel oma nii kaugele jõudmist isegi uskuda. “Läksin teatrivooru lihtsalt teadmisega, et tuleb, mis tuleb,” rääkis nüüdseks kõikidest saadetest puhaste paberitega edasi saanud laulja.