Ühes kaubaga saab poest nüüd ka sularaha

Seda küll vaid Saaremaa Coopi kauplustes, kus alates eilsest pakutakse kassades sularaha väljamakse võimalust. Kui ostad vähemalt 1 euro eest, saad välja võtta kuni 100 eurot.





“Tere, sula!” nime kandnud pidulik sularahaüritus peeti maha keskpäeval Tornimäe A ja O kaupluses, Saaremaa tarbijate ühistu hällis. Seni on saanud Tornimäel raha välja võtta vaid need, kel on Säästukaart Pluss. Kõik ülejäänud on pidanud vajadusel sõitma lähima sularahaautomaadini, mis asub Orissaares.

Tornimäe kaupluse müüja Lea Lahe sõnul on huvi uue teenuse vastu korralik. Eriti suured huvilised on pensionärid, kel pole võimalust sõita 7 km kaugusele Orissaarde sularaha järele.

Pensionäride koha pealt läheb raha seega suuresti samas kohapeal ringlema. Pensionär võtab pensionipäeval raha kodupoest välja, misjärel ostab ta sealtsamast ka kauba ning nõnda jääb raha ikka poodi. “Tal pole ju siis põhjust Orissaarde minna, käibki siin kaupluses. Ma arvan, et see on asja juures üks pluss,” leidis Laht.

Samuti huvitab sularaha väljavõtt rohkem suvitajaid, kel tahtmine osta näiteks kohalike käest värsket kala. Tornimäe kauplusest ostetakse aga ennekõike igapäevast toidukraami – saia, leiba ja piima. “Nagu ikka,” naeris Lea Laht.

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimehe Kalle Koovi sõnul peab sularaha väljavõtmiseks sooritama poes vähemalt 1-eurose ostu. “Tulete ja teete oma ostu, ütlete kassapidajale, et soovite välja võtta ka sularaha, ütlete ka summa, registreerite oma pangakaardi makseterminalis ning koos ostuga väljastataksegi teile sularaha,” kirjeldas Koov lihtsat lisatoimingut.

Minimaalselt väljastatakse Coopi kaupluste kassadest sularahas praegu 5 ja maksimaalselt 100 eurot. Hea on teada, et selleks ei pea klient kindlasti omama Coopi pangakaarti. “Tegelikult on võimalik sularaha välja võtta kõikide pankade klientidel ja kõikide kaartidega,” kinnitas Kalle Koov. Siiski, tasuta on see toiming praegu vaid Coop Panga ja Swedbanki kaardiomanikele, teiste pankade klientidele kaasneb sularaha väljavõtuga 1 euro suurune teenustasu.

Sularaha saab välja võtta 26-s Saaremaa tarbijate ühistule kuuluvas poes. “Tarvitseb vaid sisse astuda ja oma soovi avaldada, ei ole mingit küsimust!” nentis Kalle Koov.

Aasta lõpuks ka sissemaksed

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on nende strateegia pakkuda lihtsamaid pangateenuseid integreeritult jaekaubandusega. “Esimese sammuna hakkasime eelmise aasta sügisel pakkuma klientidele võimalust avada kaupluses pangakonto ja vormistada pangakaart,“kõneles Rink.



Nüüdne sularaha väljavõtmise võimaldamine on loogiline jätk nende strateegia elluviimisel. Ent ka see ei ole veel kõik. Eile Tornimäel tunnistas Rink, et peagi võib kassadesse lisanduda ka sularaha sissemaksete tegemise võimalus. Selle projektiga tehti algust eelmisel nädalal klientide soovile vastu tulles.

Ta avaldas lootust, et hiljemalt aasta lõpuks saab seegi teenus rakendatud. “Tulete ulatate oma kaardi, panete PIN-koodi, ütlete, et palun 100 eurot kontole maksta, ja te saate seda teha,” kirjeldas Rink.