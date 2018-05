Uut projektijuhti peetakse kirjaveaks

Saare arenduskeskuse uue projektijuhiga on algusest peale nalja saanud. Põhjuseks tõsiasi, et ta nimi on Piret Pihl. Varem töötas seal aga Piret Pihel, seega nimenaljast pääsu pole.





“Mind on esimesest päevast saatnud nimenali ja nii mõnegi e-meili vastuseks olen saanud kirja stiilis: “Kas tegu pole mitte kirjaveaga?”,” kõneles Piret Pihl.

Ta ise usub, et see jääb teda saatma veel mõneks ajaks. Samas on see väga hea jääsulataja uute tutvuste sobitamisel. “Nii et mul ei ole sellest midagi. Väike nali peab igas päevas olema,” naeris ta.

Piret Pihl on Kärlalt pärit noor naisterahvas, kes naasis kodusaarele, et siin jäädavalt kanda kinnitada ja kulgeda oma sõnul uuesti saare mõnusas rütmis. Pärast gümnaasiumiõpinguid suundus temagi mandrile, õppis, töötas ning käis aastakese välismaal.

“Peamiselt olen tegutsenud müügi- ja klienditeeninduse alal erinevates rahvusvahelistes firmades, kuid olen ka USA-s raamatuid müünud ja Hollandis maalritööd teinud,” rääkis ta. Praegune töövaldkond on Piretile veel uus. Seega teab ta, et palju on õppida, kuid ta annab endast parima.

Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurga sõnul laekus ametikohale 16 avaldust ja kuus inimest pääses vestlusvooru. Otsus oli üksmeelne. “Nimenali kummitas meid kogu selle aja ja teeb seda tänaseni, kuid üks on kindel – valikukriteeriumiks oli midagi olulisemat kui nimi,” kinnitas Paenurk. Pireti kasuks rääkis energia, mida ta tegemistes ja ütlemistes välja kumab.

Pireti tööprojekt on piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks, mille raames on palju organiseerimist, ettevõtjate ja partneritega läbirääkimist ning heade algatuste ellu kutsumist.

Parasjagu töötatakse ekspordiarenguprogrammi kallal. Ettevalmistamisel on ka lühikesed Saaremaa turundusklipid ja oktoobris üleriikliku ettevõtlusnädala raames Meremajanduse keskuses toimuv hackathon (tarkvaraarenduse intensiivüritus – toim).

Projekti raamesse jäävad ka noorte ettevõtlikkust toetavad ja turismitegevused. “Projekt on laiahaardeline,” kinnitas Paenurk. “Oleme noore inimese Saaremaale tagasi toonud ning olen kindel, et tal jagub piisavalt põnevust planeeritud asjade elluviimisel.” Ametis on Piret mai algusest.