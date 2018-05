Vallavalitsusest lahkuvad nõunik ja spetsialist

Juunis lahkuvad Saaremaa vallavalitsusest spordinõunik Käthe Pihlak ja kommunikatsioonispetsialist Merike Lipu.



Pihlaku viimane tööpäev spordinõunikuna on 15. juunil. “Selline on minu otsus, võtan aja maha,” selgitas ta. Vaba ametikoht täidetakse konkursi korras.

Merike Lipu viimane tööpäev vallavalitsuses on 21. juunil, kuid enne sügist konkurssi välja ei kuulutata. Ajutiselt täidab sisekommunikatsiooniga seotud ülesandeid arenduse peaspetsialist Renate Pihl.

Merike Lipu ütles, et lähtus otsuse tegemisel sisemisest rahulolust ja oma veendumustele kindlaks jäämisest. “Töö Saaremaa vallavalitsuses on olnud huvitav ja pakkunud kommunikatsiooni alal palju kogemusi. Soovin omalt poolt kõikidele edu ja jaksu!”