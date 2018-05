Vallavanem kimpus eksiarvamustega

Saaremaa vallavanem Madis Kallas peab tihti selgitama, miks ta sõidab nii mõnegi arvates oma vabal ajal ametiautoga või ajab tema abikaasa sellega isiklikke asju.

Kallas ütles Saarte Häälele, et vallajuhtidel ei ole nimelt ametiautosid ja tööalased sõidud hüvitatakse sõidupäeviku alusel. Segadust võib tekitada see, et vallavanema isiklik auto on samuti Škoda, nagu oli tema linnapea ametiauto.

Vallavanema sõnul on sellist vääritimõistmist ikka ette tulnud. “Üks inimene ütles, et vallavanem sõidab nädalavahetusel ametiautoga. See teeb haiget,” märkis ta, lisades, et maksab nii autoliisingu kui ka sõidukulude eest 100 protsenti ise. Välja arvatud mõned töösõidud, mille kohta on arvestus olemas.

Volikogu hüvitab ametisõidud vastavalt kilomeetritele kehtestatud hinnakirja järgi, kuid mitte rohkem kui 300 eurot. Seni on hüvitis kuude lõikes jäänud enamasti alla 100 euro ja mõnel kuul on olnud üle 200 euro.