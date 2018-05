Valmib raamat Saaremaa võrkpallist

Koduloolasel Anne Treil on valmimas 120-leheküljeline raamat “Meenutusi Saaremaa võrkpallist vol. 1”, millega soovitakse tähistada saarlaste osalusel 50 aastat tagasi võidetud NSV Liidu meistritiitlit.



1969. aasta augustis saavutas Tallinna Kalevi võrkpallimeeskond otsustavas kohtumises Moskva Armee Keskspordiklubi üle võidu ja tuli NSVL-i meistriks. Meeskonnas olid saarlased Peeter Sepp, Tarvi Uljas, Taivu Uljas ja Anti Penu. 2018. aasta suvel saab sellest suursündmusest 50 aastat.

“Idee pakkus välja Tarvi Uljas,” rääkis Anne Trei. “Tarvi arvas, et kuna võrkpalli suurvõidul tuleb juubel, siis tuleks seda kuidagi tähistada. Ühtlasi peaks väärtustama ka treenereid, kes neid (võrkpallureid – toim) õpetasid. Ja kuna Saaremaa võrkpallist pole üldse mingit uuringut tehtud, siis palus ta minul kodu-uurijana selle asja ära teha.”

Raamatus pälvivad tähelepanu ka edukad treenerid Hugo Mets, Erich Truumure, Haljand Rüütel ja Sinaida Sillart. Raamatust saab ülevaate võrkpallimängu arengust Saaremaal 20. sajandi 90-ndate aastateni. On palju fotosid ja ära on toodud treenerite märkmeid.

“Algul mõtlesin, et minu jaoks on see väga raske teema, aga muuseumi ja olümpiamuuseumiga koostööd tehes hakkas asi lahenema ja tänaseks on praktiliselt valmis,” rääkis Anne Trei, kes küsis raamatu väljaandmiseks vallalt 3700 eurot toetust.

Plaanide järgi on edaspidi valmimas ka raamat “Meenutusi Saaremaa võrkpallist vol. 2”. “Mina istusin kõvade võrkpallimeestega koos ja teise raamatu teeb mees, kes on võrkpalliga hästi lähedalt seotud – Mihkel Lutšenko.”