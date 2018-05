Veinisaadik Kadri Kroon avab Koguvas restorani

Lisaks restoranile nimega Noodakuur avab uksed butiikkülalistemaja Bottengarn, mille toad on nimetatud küla kõige prominentsema figuuri, kirjanik Juhan Smuuli elus rolli mänginud naiste järgi.





Nii Noodakuur kui ka Bottengarn asuvad Koguva väikesadamas. Üles leiab need küla parklast mere äärde kõndides. “Koguva sadam on üks ainulaadne ajaloolises kalurikülas paiknev kalasadam, kus endises noodakuuris on üles seatud mereteemaline ekspositsioon,” kõneles veinimaailma saadikuks nimetatud Kadri Kroon.

Tema sõnul tutvustatakse seal kohaliku küla ajalugu läbi merenduse vaatevinkli. “Praegu on külas veel kaks professionaalset kalurit, kes merel käivad ja kalandusest elatuvad,” rääkis ta. Nõnda pakub Noodakuurgi kala ja mereande, ent samas ka lammast ja veist.

Rõhk asetatud lihtsusele



Toidu osas on rõhku pandud lihtsusele ja köögis kasutatakse võimalikult palju kohalikku toorainet. “Paneme taldrikule kalurite püütud kala,” kinnitas Kroon. Maitseained on aga kohe köögi kõrval peenral ning enamik värskest kraamist tuleb Muhu ja Saaremaa taludest.

“Koguva sadamasse sööma ja niisama suve nautima tulles on meie jaoks oluline, et külalised leiavad eest sundimatu ja sõbraliku õhkkonna, kuhu tahaks kauemaks peatuma jääda,” sõnas Kroon.

Täiesti uus on ka butiikkülalistemaja Bottengarn. Nime sai majutusasutus suurima kalapüügiriista bottengarni ehk eesti keeli süvaveeõrra järgi. Külalistemaja arhitektuuriliseks inspiratsiooniks on seesama kõrval asuv noodakuur. Maja ülakorrusel on neli kahest tuba, mis on nimetatud Juhan Smuuli elus olulist rolli mänginud naiste järgi.

Avar alumine korrus pakub vaateid merele. “Seal saavad külalised nautida hommikusööki ning päeva jooksul veini ja kokteile,” maalis Kroon pakutavast idüllilise pildi. Istumise võimalus on nii terrassil kui ka majas sees, tuule eest varjul. “Me muidugi loodame, et selle aasta suvi tuleb erakordselt soe.”

Eelmisel aastal tegutses kõrval asuvas noodakuuris restoran Mõrrad, nüüd on rannarestorani nimi, nagu mainitud, Noodakuur. Sealgi on võimalus hea ilmaga mere ääres istuda. “Kui vihma sajab, saab kolida kaetud terrassile või istuda Noodakuuris otse mõrdade keskel,” rääkis Kroon.

Tihe side on Kadri Kroonil ja ta abikaasal Arho Anttilal läbi elu olnud Saaremaaga, osa sugulasigi elab neil siin. Muhuga on seost vähem, kuid kümme aastat Eestist eemal olles on suviti Muhu eriti hinge pugenud. “Süüdi on selles kindlasti Pädaste mõisa kail nauditud päikseloojangud, Muhu värvikad käsitöömustrid ja Juu Jääbi muusikat täis hilised õhtutunnid,” lausus Kadri Kroon.

Õige koht, kus olla



Kroonile tundub, et Muhu on suvel see õige koht, kus olla, ja nii on tal soov anda omapoolne panus saare keskkonda. Kadril ja Arhol on lisaks toidule ja majutusele kavas müüa Muhu suveniire ning merendushuvilisi oodatakse pilku heitma kohalikule kalandusajaloole.

Igal kolmapäeval alates 20. juunist näitavad nad veini- ja toiduteemalist suvekino. Seda vastavalt ilmale kas Noodakuuris või tähistaeva all.

Muhus viibitakse Krooni sõnul terve perega. Tiim, kes tööle asub, on noor ja rahvusvaheliste kogumustega. “Oleme töötajateks värvanud suveks Eestisse tööd ja puhkust ühildama tulevaid üliõpilasi, et oleks lõbus ja kultuurne keskkond, kus kõigil tore olla,” selgitas ta. Uksed avatakse 15. juunil ja külalisi oodatakse 31. augustini.

KES ON KADRI KROON?



Pikaaegse sommeljee ja hobikoka Kadri Krooni nimi on Eesti veini- ja gurmeemaailmas tuntud. Ta on üks esimesi tõeliselt asjatundlikke veiniajakirjanikke ja toidukultuuri eestkõnelejaid Eestis. Aastaid on ta elanud perega New Yorgis.