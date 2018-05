Vilsandlased asusid oma saare lugusid koguma

Seoses Eesti juubeliaastaga on Vilsandi külaselts käima lükanud projekti, mille raames esitatakse juulikuus saare erinevates kohtades Vilsandi ja vilsandlastega seotud lugusid ning tulevaks aastaks pannakse paremad ka kaante vahele.





Vilsandi külaseltsi üldkoosoleku otsusega käivitatud projekt “Vilsandi 100 lugu” ootab lugusid kõigilt, kel Vilsandiga kokkupuuteid. Need võivad olla paarilauselised või pikemad, kas isiklikud läbielamised ja tunded või kellegi teise räägitud meenutused.

“Väga ootaks mälestusi kaugematest aegadest, kui aastaringselt suitses saarel mitukümmend korstnat,” ütles projekti eestvedaja Maria Mägi. Ta lisas, et projektis on kavas kasutada ka meie seast lahkunud inimeste loomingut. “Lood käivad toimetaja käe alt läbi. Osa salvestatakse varem, neid loevad sisse vilsandlased ise. Nii salvestuvad erinevad hääled ja tunded,” rääkis Mägi.

Idee on panna kogutud lood kõlama kahe päeva jooksul juuli lõpus kogu saarel. Nii võib juhtuda, et Vilsandi teedel kõndides võib kuulda mitmeid erinevaid pajatusi. Loomulikult toimuvad ka otseesitlused ja seda eelkõige Vilsandi Omateatri vahendusel.

“Peamine ettekandmise koht on paadikuur, aga lugusid esitatakse ka võimalikult lähedal nende loomise paigale, nagu näiteks Küti talus, kus elasid Heino Väli ja Juhan Saar. Vilsandi on olnud ja on ääretult viljakas pinnas erinevatele loojatele – kirjanikele, luuletajatele, kunstnikele, muusikutele,” rääkis Mägi, nimetades vaid mõned neist – Gustav Suits, Konrad Mägi, Erik Haamer, Heino Väli, Aleksander Suuman, Johannes Piiper, Fred Jüssi. Neid on kavas lugude projektis kindlasti ka tsiteerida.

Lugude esitamine pole kavandatud ühekordsena aktsioonina. Tuleva aasta ülemaailmseteks vilsandlaste päevadeks on plaanis ilmutada need omaette trükisena, millele lisandub sel suvel tehtud lugude salvestis. “Ja miks ka mitte panna juurde vilsandlaste loodud või Vilsandist kõnelevate lauludega plaat. See on meie oma kultuurilugu, mis kannab meie kultuuripärandit,” tõdes Mägi.