Keskpäevaklubi etendas “Klassikokkutulekut”

Länga küla Põlluotsa talu perenaine Imbi Arge võõrustas teisipäeva pärastlõunal seltsikaaslasi Salme Keskpäeva­klubist.





Päev kujunes klubi jaoks ajalooliseks ennekõike sellepärast, et klubi liikmed astusid esmakordselt publiku ette näitlejatena.

Keskpäevaklubi egiidi all sai lavaküpseks Ella Ruusi kirjutatud lühinäidend “Klassikokkutulek”.

Kuus aastat tagasi Salme vallalt elutööpreemia pälvinud Valve Reede, Keskpäevaklubi eestvedaja initsiatiivil tänavu kokkukutsutud näiteseltskonna liikmed õppisid teksti kiiresti pähe.

Lavalist liikumist õpetas kogenud lavastaja Maire Sillavee.

Komöödia pälvis publikult vägeva aplausi. Taas mängitakse “Klassikokkutulekut” – kusjuures samanimelise filmiga pole sel midagi ühist –19. juunil külalistele Viljandist.

“Viljandi e-klubi liige on näidendi autor Ella Ruus, kes on minu kursuseõde Tartu pedagoogilise kooli päevilt. Saime Ellaga kokkuleppele. Natuke muutsime teksti Saaremaa-päraseks ja peatselt näevad siis ka viljandlased, kuidas me seda mängime,” rääkis Valve Reede.

Keskpäevaklubi lavastuses kehastasid kunagisi klassikaaslasi Tiia Holm, Adena Sepp, Malle-Reet Jõgi, Valve Reede, Pilvi Mägi ja Jaanus Reede.