Ott Tänak stardib Rally Estonial Toyota WRC-autoga

Suve keskel, 13.–15. juulil Lõuna-Eestis sõidetaval Shell Helix Rally Estonial saab näha WRC-sarja tippsõitjate ülipõnevat heitlust. Teiste seas on võistlustules ka Eesti hetke parimad rallisõitjad, kolmekordsed MM-ralli võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja Toyota Gazoo Racing World Rally Teamist. See on ühtlasi esimene kord, kui Toyota Yaris WRC stardib väljaspool autoralli MM-sarja toimuval võistlusel.



Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks on start kodusel võistlusel olulise tähtsusega mitmel põhjusel. “Eesti teedel on alati väga lahe sõita olnud ja mul on hea meel, et sel korral saame siia tulla koos oma meeskonna ja Toyota Yaris WRC-masinaga,” märkis Ott Tänak. Toyota meeskonna jaoks annab sellisel võistlusel osalemine võimaluse koguda infot võistlusolukorras. “Muidugi soovime lõpetada koduse ralli poodiumi kõrgeimal astmel ja pakkuda fännidele võimalust näha kodustel teedel tipptasemel võidusõitu,” rääkis Tänak.

Toyota Gazoo Racing World Rally Teami juht Tommi Mäkinen kinnitas, et Eesti on tõeline rallimaa ja osalemine Shell Helix Rally Estonial on hea võimalus anda tiimi poolt midagi tagasi Otile, Martinile ja Eesti rallifännidele. “Me teame, kui populaarsed on Ott ja Martin Eestis ning soovime pakkuda rallifännidele tõelise elamuse meie sõitjate poolt.”

Shell Helix Rally Estonia 2018 toimub 13.–15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi teedel. See on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.