Saaremaa spordistipendium määrati Johan Vahterile

Eelmise nädalal toimunud Saaremaa Saarte mängude assotsiatsiooni juhatuse koosolekul otsustati ühehäälselt määrata 2018. a spordistipendium Johan Vahterile. Stipendiumi suurus on 750 eurot.



Johan Vahter õpib TTÜ Eesti mereakadeemia koosseisu kuuluvas Kuressaare meremajanduse keskuses ettevõtluse ja elamusmajanduse erialal.

Samal ajal kuulus Johan äsja lõppenud hooajal Saaremaa võrkpalli võistkonna koosseisu, mängides libero positsioonil. Koos Saaremaa Võrkpalliklubiga võitis Johan 2017/18. hooajal kõik võrkpalli tiitlivõistlused – Eesti karikavõistlused, Eesti MV-d ja Credit24 meistriliiga. Hooaja lõpus sai Johan Vahter kutse esindamaks võrkpallis Eesti B-koondist. Samuti on Johan esindanud Saaremaad rahvusvahelistel Saarte mängudel.

Saaremaa Saarte mängude assotsiatsioon kuulutas koostöös Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi ja maakonna kohalike omavalitsustega mai alguses välja spordistipendiumi konkursi kõrgkoolis õppivatele noortele. Stipendiumi traditsiooni on algatatud SSMA poolt 2011. aastal, et väärtustada noorsportlaste hulgas kõrgharidust ja süvendada veendumust, et aktiivse sporditegemise kõrvalt on hea tahtmise korral võimalik ka õppida.