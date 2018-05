Turu ärid on avatud remondile vaatamata

Kuigi Kuressaare turuplats on kesklinna rekonstrueerimistööde tõttu üles kaevatud, pole turul ja selle ümbruses tegutsevad ärid ometi uksi sulgenud.

“Kui turuplats on üles kaevatud ja suured masinad siin ringi sõidavad, siis on ju arusaadav, miks inimesed arvavad, et poed kinni on,” lausus kalapoe omanik Alar Aas, lisades, et vahepeal oli olukord juba nutune. “Keegi ei julge sellise suma sisse vaatamagi tulla, kas kauplused on avatud või mitte.”

Seda, et klientide arv kõvasti kokku kuivas, tõdes ka turuhoones lihapoodi pidav Raul Pihlas. “Vahepeal oli asi täitsa hull – kaks päeva polnud võimalik poodi sissegi saada – auk oli ees,” rääkis Pihlas. Nüüd on olukord tema sõnul parem – kaupluse trepiesine on tasandatud ning eile ennelõunaks oli poodi külastanud juba kolm-neli inimest.

Kuigi turu väravast mõne sammu kaugusel asuva Maie poe uks on Tallinna tänaval jalutajatele nähtav, tõdes rõivakaupluse omanik Natalja Laanemets, et külastajaid napib.

“Kui suured masinad töötavad, siis inimesed siia ei kipu,” lausus ta. “Inimesed muretsevad ka oma jalanõude pärast, et need saavad liivaseks. Julgustan inimesi siiski meie poodi külastama – meie kauplus on avatud ja rõivaste valik suur.”

Kui Tallinna 9 hoone teisel korrusel tegutsevasse Turu õmblusateljeesse pääses varem maja tagaküljel asuva ja turule avaneva ukse kaudu, siis praegu tuleb nii õmblejail endil kui ka klientidel ateljeesse pääsemiseks kasutada maja Tallinna tänava poole jääva fassaadi peaust rõdu all ning enne kohale jõudmist kõndida läbi Saarte Hääle toimetuse.

Õmblejad pole praeguse asjade korraldusega rahul, kuna paljud kliendid ei leia sissepääsu üles. “Praegu peaks olema tipphooaeg ja väga palju tellijaid, aga tänavune mai on turu remondi tõttu olnud varasematest poole viletsam,” nentis üks ateljees töötavaist õmblejaist Marina Mahl. “Milline inimene tuleb siia turuplatsile põlvist saati liiva sisse sõtkuma? Paljud löövad käega ja lähevad tagasi.”

Mahla sõnul on ateljees töötavad õmblejad pettunud, et vallavalitsus enne rekonstrueerimistööde algust ettevõtjatega ei arutanud, kuidas selleks ajaks töö ümber korraldada. “Kerge on soovitada otsigu me rendipind,” ütles Mahl. “Sobiva koha leidmine, kus oleks tööstusvool ja muud vajalikud tingimused, pole lihtne, kolimisest rääkimata!”

Ettevõtjad kinnitasid, et poed on avatud tavapärasel ajal. Lihapoodi pääseb nii Tallinna kui ka Kiriku tänava kaudu, kalapoodi aga esialgu Kiriku tänavalt.