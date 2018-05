Auto alla jäänud koolitüdruku elu ei õnnestunud päästa

Läinud neljapäeva varahommikul Nasva alevikus õnnetult auto alla jäänud 14-aastane Maria Aleksandra suri nädalapäevad hiljem.



Ränga õnnetuse tagajärjel elu kaotanud tüdruk oli Kuressaare gümnaasiumi õpilane. Eile seati kurva teate saabudes koolis tema mälestuseks välja ka musta lindiga küünal ja sõpradele temaga seotud mälestuste talletamiseks märkmik.

“Anname teada, et ülekäigurajal sõiduautolt löögi saanud tüdruk suri eile haiglas,” ütles Saarte Häälele eile hommikupoolikul politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas. “Politsei avaldab tüdruku lähedastele kaastunnet.”

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold tõdes, et juhtunus on alustatud kriminaalasja karistusseadustiku § 423 lõike 1 alusel, mis käsitleb liiklusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus või surm. “Uurimine on praegu pooleli, seega prokuratuuri poolt juhtumi asjaolude kohta midagi lisada ei ole,” sõnas Reinhold, lisades, et ka prokuratuur avaldab hukkunu lähedastele siirast kaastunnet.

Traagiline õnnetus juhtus Nasval eelmisel neljapäeval kell 7.36, kui 14-aastane tüdruk sai Sõrve maanteel asuva bussipeatuse juures ülekäigurajal autolt löögi. Sündmuskohal kogutud tõendid viitasid politsei andmeil sellele, et laps ületas teed ülekäigurajal, kui talle sõitis otsa sõiduauto Škoda, mida juhtis 56-aastane mees.

Autolt löögi saanud raskete vigastustega tüdruk toimetati Kuressaare haiglasse, kust ta edasi Tallinna viidi. Sõiduautot juhtinud mees viga ei saanud, ta oli kaine ja omas vastava mootorsõidukikategooria juhtimisõigust.

Õnnetus juhtus asulasisesel hea nähtavusega sirgel teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 50 km/h.