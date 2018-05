JUHTKIRI: Tasuta sõit, sõitjate võit

Tasuta ühistranspordi kohta on arvatud nii ja naa. Küll on leitud, et seda pole tarvis ning selleks kasutatavat raha saaks hoopis targemalt kulutada. On ka neid, kes rõõmustavad 1. juulist kehtima hakkava tasuta sõidu üle igal juhul – kui pead bussiga sõitma sageli ja pikki maid, saab peagi selle arvelt ju kena kopika kokku hoida. Ning leidub neidki, kes arvavad, et asjal oleks mõtet üksnes siis, kui liinivõrku tihendataks ja marsruutide koostamisel inimeste arvamust arvestataks.

Seda aga, vähemalt Saaremaa valla transpordinõuniku Karl Tiitsoni kinnitusel, just ongi plaanis teha. Ka kulub sihtkohta jõudmiseks edaspidi vähem aega – piletit ju enam ostma ei pea. Seni valitses ühistranspordis “nokk kinni, saba lahti” olukord: kuna sõitjate arv kahanes, kärbiti liine, seetõttu aga langes sõitjate arv veelgi, taas tehti kärpeid, reisijaid jäi vähemaks ja nii edasi.

Küllap leidub neid, kes haaravad hea meelega kinni võimalusest tasuta sõitu saada. Iseäranis siis, kui busside graafikud ja marsruudid sobivad.