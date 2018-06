Kaitseliitlased suunduvad järjekordsele Sõrve Retkele

KL Saaremaa maleva staabiülem kapten Ülar Truu sõnul toimub sel nädalavahetusel järjekordne sõjalis-sportlik üritus Sõrve Retk. Sõjalis-sportliku võistluse nime all toimub see alates 2012 aastast. Sel aastal on registreerunud 12 võistkonda. Kaugemad tulijad on Ida-Virumaalt Kaitseliidu Alutaguse malevast. “Sel aastal oleme pisut muutnud ürituse formaati, nimelt toimub võistlus ühel rajal ja kogupikkuseks on umbes 60nd km.” Võistlejatel tuleb liikuda varjatult, sest rajal toimub ka vastutegevus.

Rajal tuleb lahendada väga erinevaid ülesandeid:

– sõjaväe tehnika tundmine (fotode järgi),

– takistusriba läbimine ,

– sidealased ülesanded,

– meditsiini ülesanne,

– sõdurivarustuse esemete tuvastamine,

– 3km pikkune lõpujooks.