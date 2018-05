Päästeamet keelas metsas lõkketegemise

Neljapäevast on kogu Eesti territooriumil välja kuulutatud suure tuleohuga aeg, mis tõi ka metsas lõkketegemise keelu.



See tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib põhjustada tulekahju metsas või maastikul.

Inimeste jaoks seab see piirangud metsas tegutsemisele. “Suure tuleohuga ajal on metsas keelatud suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkketegemine, sh selleks ettevalmistatud kohas,” ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Saaremaal on olnud tänavu viis metsa- või maastikutulekahju. Aprillis põles Lõetsa külas 4 hektarit metsaalust kulu, Metsapere külas põles 50x 50 m suurune metsaalune ala ning Kudjapel umbes 15 m2 kulu ja roostikku. Mais põles 20 meetrit teeäärset kadakavõsa ja kulu Koovi külas ning Koigi külas oli niidukist alguse saanud maastikupõleng.

Aprillis oli mitu kulupõlengut, mis said alguse lõkkest. Nässumal oli põleng hektaril, Orissaares 500 m2 kulupõleng, Tagavere külas põles ca 700 m2 teeäärset kulu. Pähkla külas süttis lõkkest 100x 200 m suurune ala ja Liigalaskmas 100x 150 meetrine ala. Saia külas põles 300 m2 kulu. Mais põles Käeslas ca 700 m2 kulu ja pinnast, Vahtra külas oli 5x 10 meetri suurune kulupõleng, mille kohalikud suutsid kustutada. Rootsiveres oli elektriliinidest alguse saanud kulupõleng umbes 100 m2 suurusel alal.