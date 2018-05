PILTUUDIS: Pardipere paterdas turvamehe saatel läbi linna

Eile keskpäeva paiku avanes Kuressaare kesklinnas liikujatele isevärki armas vaatepilt – pardiema koos üheteistkümne pojaga paterdas mööda Tallinna tänavat lossipargi suunas.



Pardipere oli aga turvama asunud üks parasjagu kesklinna rekonstrueerimistöödel ametis olnud Klotoidi töötajatest Paavo Põder. Isevärki rongkäik hakkas tulema Kuressaare bussijaama juurest. Et südalinn on aga üles kaevatud, suunas ehitusmees Paavo pardipere kultuurikeskuse parklast läbi, et nende teekond ohutumalt kulgeks.

Nõnda liiguti siis üksteise järel, küll Paavo rivi eesotsas ja siis jälle pardiperel sabas, mööda Uut tänavat lossiparki. Enne Paavo turvamehe rollist ei loobunud, kui oli kindel, et pardipere on ohutult vallikraavi vette jõudnud.