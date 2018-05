REPLIIK: Lapse elu peab olema hea

Lastekaitsetöö on alati ettepoole vaatav. Meie ülesanne on teha kõik selleks, et keegi ei jääks lapsepõlve kannatuste tõttu kängu, ahistatuks, ilma hariduseta või sotsiaalsete suheteta. Lapse elu peab olema hea. Mul on väga hea meel, et lastekaitsetöö ja kogu sotsiaaltöö tervikuna liigub selles suunas, et see on nagu rätsepatöö – igale probleemile olgu täpselt sellele sobiv lahendus.



Teadlik lastekaitsetöötaja oskab siduda omavahel erinevaid teenused ja abistamise võimalusi ning aitab lapsel ja tema perel saada täpselt niipalju abi kui vaja, seejärel aga toetab peret abistamissüsteemist väljumisel.

Iga aastaga on meil rohkem võimalusi, mida pakkuda. Püüame tuua saarele niipalju kui võimalik riiklikke programme, eriti ennetuspõhiseid. Neid vajatakse väga. Me teame, et meil ei ole endal kõiki vajalikke spetsialiste. Leiame võimalusi spetsialiste kohale tuua. Probleemidevaba ühiskonda pole olemas ja tõenäoliselt jääb meie keskele ka edaspidi abi vajavaid lapsi ja peresid.

Õnneks märgatakse abivajajaid praegu rohkem kui varem ja juletakse abivajajatest teada anda. Ärge pahandage, lapsevanemad, kui juhtume teie ukse taga koputama. Tuleme heade soovidega ja oleme valmis abi pakkuma.

Ilusat lastekaitsepäeva!

Monika Sarapuu,

Saaremaa vallavalitsuse lastekaitsenõunik