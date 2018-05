Suveniirimüüjad paigutati nurgataha

Kesklinna uuendamisega seoses selleks suveks linna turult lahkuma pidanud suveniiride müüjad on õnnetud, kuna nad on paigutatud pimedasse ja vähekäidavasse nurgatagusesse.

Alanud turismihooajal sooviksid suveniirimüüjad paikneda oma müügilaudadega Ferrumi ja kultuurikeskuse vahelisel ala. Paraku peavad nad leppima kohtadega kultuurikeskuse ja Rae poe vahel. Vähe sellest, üles pole pandud ka viitasid, mis ostuhuvilisi uude asukohta suunaksid.

“Me oleme lihtsalt õnnetud,” ütles Saarte Häälele staažikas turumüüja Helgi Merila. “Oleme siin pimedas ja varjus.” Tema sõnul oleks tõesti parem koht rohkem silmahakkaval ja päikeselisemal alal. Nördimust avaldasid teisedki senised turumüüjad. Eriti kurvaks teeb see, et samal ajal, kui nemad on nurga taga, istuvad päev otsa päikese käes alkoholilembesed kodanikud. Kolmapäeva ennelõunal võis ka ajakirjanik näha, kuidas loetud minutid pärast kella 10 mehed vallavalitsuse akende all õllepurke avasid.

“Me olema talve läbi kudunud ja meisterdanud,” ütles Merila käsi laiutades. Kuuldavasti pidi nüüd osa turumüüjaid kolima hoopis Lossi tänaval asuva Nikolai kiriku hoovi. Osa pole vaevunudki Rae poe juurde tulema, kuna seal olevat tühi passimine. Müüjad rääkisid, et on muret kurtnud nii turumüüjatega tegelevale OÜ-le Kuressaare Bussijaam kui ka vallavalitsusele. Kuulda pole neid võetud.

Visit Saaremaa juhile Margit Kõrvitsale tuli turumüüjate asukoht ja sellega seonduv mure uudisena. Ta ütles, et liikunud info kohaselt on ta aru saanud, et suveniirimüüjad hakkavad tegutsema Ferrumi ja kultuurikeskuse vahelisel alal. Kõrvits kinnitas, et tema pooldab saaremaise käsitöö pakkujate toomist käidavamasse kohta.

Vallavanem Madis Kallas ütles Saarte Hääle kaudu vallavalitsusse jõudnud mure peale, et seoses kesklinna uuendamisega on ebamugavused paratamatud ning turumüüjaile otsitigi sobivam koht. Ta lisas, et võtab küsimuse arutusele ja kutsub kokku koosoleku turgu haldava Kuressaare Bussijaama, Kuressaare Linnamajanduse ning majandus- ja haldusosakonna esindajatega.