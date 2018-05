Tasuta ja tihedam bussiliiklus stardib kuu aja pärast

Seoses üleminekuga tasuta ühistranspordile muutub sihtkohta jõudmine kiiremaks ja loodetavasti tekib uuesti bussiliiklus ka Leisi ja Orissaare vahel.



Leisi kandi Linnuse küla elanik Elli Künnapu tõdes, et Linnuse külla pole liinibuss kunagi sõitnud. Elli kodu jääb bussipeatusest 4 km kaugusele, mistõttu pole mõistlik oma elu bussiliikluse järgi sättida, vaid liikumiseks peab olema auto.

“Ma ei tuleks iialgi praeguse palavusega jalgsi neli kilomeetrit bussipeatusse,” lausus Elli Künnapu. “Seega pole mul vahet, kas transport on raha eest või tasuta.”

Atko Liinide bussijuhi Peep Laanemäe sõnul tuleb tasuta transport reisijatega jutuks tihti. Sama palju, kui on inimesi, on tema sõnul ka arvamusi. Kaugema kandi rahva rahakotile tähendab tasuta bussisõit ikkagi tuntavat kokkuhoidu. Bussijuhi töös eriti midagi ei muutu, teadis tema. Juba praegu on pooled reisijad Kuressaarest väljuvatesse bussidesse ostnud endale pileti bussijaama kassast.

15 minutit lühem sõit



Go Busi Saaremaa töödejuhataja Nikolai Jakovets loodab oma sõnul, et bussigraafikute muudatustega saadakse ühele poole kohe 1. juuliks ja uued graafikud pannakse üles kõikidesse bussipeatustesse. 60 km pikkune ots peaks temale teadaolevalt uue ajagraafikuga lühenema 10–15 minutit, mis on reisijale hea uudis.

Jakovets soovitas reisijatel edaspidi tulla peatusesse mõni minut enne väljumisaega, et bussist mitte maha jääda või sellele järele joosta. “Inimeste kellad ja bussi kellad ei pruugi olla minutipealt samad ja ega buss saa ka alati minutilise täpsusega sõita,” lisas ta.

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson selgitas, et kuna edaspidi ei pea bussijuht enam piletimüügile aega kulutama, muudab see sõiduaja sihtkohta lühemaks. “Praegu on meil arvestatud iga peatuse kohta piletimüügi peale üks minut, aga nüüd, kui rahaga arveldamine ära kaob ja inimesed kõnnivad lihtsalt bussi, muutuvad liinigraafikud kiiremaks,” rääkis Tiitson.

Kui kehtiva liinigraafiku järgi kulub bussil Kuressaarest sihtkohta jõudmiseks näiteks 50 minutit, siis edaspidi võib kuluda 35–40 minutit. Millalgi juulis saavad valmis uued graafikud, kus bussi saabumise ajad peatustesse võivad olla võrreldes praegusega 5 või 10 minutit ettepoole tõstetud, rääkis Tiitson, kes soovitas infot juulis hoolikalt jälgida.

Lisaks palju kõneainet pakkunud tasuta bussisõidule saavad liinivõrgud üle pika aja tänavu ka raha juurde. Liinivõrgu tihendamiseks riigis eraldab valitsus 3,3 miljonit eurot lisaraha. Saaremaa vald soovib maakonna liinivõrku pikendada ligi 100 000 kilomeetri võrra ning taotleb praegu maanteeametilt vastavat kooskõlastust.

“Võtsime arvesse kõik paigad, mille kohta on laekunud sooviavaldused juba maavalitsuse ajast, samuti hiljuti läbiviidud küsitluse käigus laekunud kirjalikud ettepanekud,” ütles Tiitson.

Reise tuleb lisaks

Vallavalitsus tahab Kuressaare linnaliinil lisada senisele kolmele Muratsi reisile veel kaks. Pühapäeval ja riiklikel pühadel tahavad Kuressaarde jõuda Lümanda ja Kärla kanda inimesed, samuti Leisi, Kaarma ja Aste inimesed, kelle soovide täitmiseks vald praegu riigilt lisaraha küsib.

Plaan on teha nõudepeatus Iide–Mässa lõigule õhtusel liinil ja pühapäevasele väljumisele Iide–Sääre–Ohessaare–Iide lõigul. Viidumäe koolilaste teenindamiseks tehakse Lümanda liinile Audaku ots ja Randvere tööõppekeskuse klientide teenusele toimetamiseks tahetakse käima panna hommikune liin.

Teoks võib saada ka kauaoodatud bussiühendus (tööpäevadel) Leisi ja Orissaare vahel. Tornimäel peatuvad bussid võivad aga nädalavahetustel hakata tegema nõudepeatust Kõrkvere suunal. Aastate jooksul on transpordikorraldajatele tulnud sooviavaldusi seoses Tõlluste külaga. Loodetavasti saab Tõlluste nüüd Kuressaarega nii hommikuse kui ka õhtuse ühenduse.