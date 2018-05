Maaleht kirjutab, et Vilsandile investeeringutoetusega rajatud energiamaja pole tööle hakanud ja on praegu kõrge hinnaga müügis.



Eesti Loto kunagise juhi Monika Salu ettevõte OÜ Inotex Grupp kasutas Vilsandi tuletorni vahimaja rekonstrueerimiseks 240 000 eurot maaelu mitmekesistamise investeeringutoetust, kuid paraku olid hoones pakutavate teenuste hinnad nii soolased, et see viis võimalike külastajate huvi nulli.

Energiamaja hinnad on ligi kümme korda kõrgemad kui sealsetes teistes turismiettevõtetes. Kui broneerida ööbimine portaali Booking.com kaudu algab hind kahele 1200 eurost (kaks ööd). Köögi kasutamise eest lisandub 240 eurot, esimesed kaks tundi saunamõnusid maksab 240 eurot. Kohalike sõnul pole seal eriti turiste käinud ja kõrged hinnad ongi kehtestatud selleks, et neid ka ei tuleks, kirjutab Maaleht. “Maja ei ole ehitatud sellise põhimõttega, et seal kedagi majutada, neil on seal paar magamistuba endi jaoks,” ütles üks vilsandlane. Mullu sügisel sai täis viis aastat viimase toetuseosa väljamaksest ja nüüd on Vilsandi energiamaja kohalike teada müügis. “Igat masti maaklereid on käinud seda hindamas ning müügisumma kuulukse algavat 600 000 eurost,” rääkis Vilsandiga seotud inimene Maalehele.

Viie aasta jooksul pärast viimase toetuseosa väljamakset tuleb objekti kasutada sihipäraselt, seejärel võib sellega teha, mis tahes. Kui toetuste saajad on tingimused täitnud, siis polegi neile midagi ette heita. Kui palju on maaelu rikastatud ja palju on loodud töökohti, selle üle keegi arvet ei pea – viie aasta möödudes kaob toetusesaaja PRIA radarilt, kirjutab Maaleht.