Disainoravad jõudsid haiglas olevate lasteni

Eilsel lastekaitsepäeval kinkisid Kuressaare ametikooli õmbluseriala õpilased 13 omavalmistatud disain­oravat Kuressaare haig­lale laste- ja sünnitus­osakonna jaoks.

Kolm vahvat tekstiilist tegelast – nende seas armunud oravapaar – anti sünnitusosakonnale. Enamus lasteosakonda toodud oravaist kingitakse väikestele patsientidele. Kolm suuremat oravat aga, nende hulgas tumba ja pleed jäävadki haiglasse lapsi rõõmustama. “Kui Tartu on heade mõtete linn, siis Kuressaare on heade tegude linn,” ütles ravijuht dr Edward Laane. Tema oligi see, kes tegi oravaprojektis osalenutele ettepaneku, et osa loomakestest võiks tulla haiglaravil viibivaid lapsi rõõmustama.

“Idee sain Kuressaare lossipargist, kus oravad kõigile vaatamiseks välja pandud olid,” ütles dr Laane. “Loodan, et järgmisest õppeaastast saame ametikooliga natuke rohkem koostööd teha – vaatame, mis sealt head välja tuleb.”

“See haigla initsiatiiv oli väga tore üllatus,” leidis projektis “100 oravat EV 100. aastal Kuressaare lossiparki” kaasa löönud õpilaste juhendaja Piret Paomees. “Mul on väga hea meel, et just lapsed meie kiiksuga oravad endale saavad.”

Õmbleja eriala õpilane Merily Varik tõi väikestele patsientidele kingiks tatra- ja riisiorava. “Need on mõeldud beebidele,” ütles Merily, peagi seitsmekuuseks saava pisitütre ema.

Kuigi Varikule meeldib pigem õmmelda suuremaid esemeid, oli tema sõnul tore mänguasju valmistada.

“Tol hetkel, kui oma oravaid õmblema hakkasime, ei osanud ma küll ette näha, et osa neist lõpuks siia, haiglasse toome. Väga tore, et just nii läks!”