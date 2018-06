Aastaid Kõljala POÜ farmijuhataja abina töötanud Marika Alesmaa lõi lambakasvatusettevõtte ja kaupleb omatoodetud liha ja vorstidega.

Juba kümmekond aastat väikest lambakarja pidanud Aula-Vintri külas asuva Vana Reedika talu perenaine Marika Alesmaa laseb teha lambalihast vorsti ja müüb Tallinna kundedele lambaliha. Ettevõte sai tema sõnul loodud selleks, et nüüd, kus kari suureneb, toimuks toodete müük seaduslikel alustel.

Marika põhikarjas on ligemale poolsada utte, kes sel aastal tõid ilmale 43 talle. Karjatamiseks on tal 7-8 ha maad. Mahetoodangu alla Vana Reedika talu lambapidamine ei liigitu, kuid läbi saadakse ilma keemiata.

Marika lambalihal puudub kasukamaitse, mis paljudele üldiselt ei meeldi. Ühed mandri noored vastupidi aga ei jäänud Vana Reedika talu lambalihaga rahule, sest kasukamaitse puudus. “See, mida paljud ära põlgavad, seda nemad minu üllatuseks just soovisid,” rääkis Marika, kelle sõnul tekib kasukamaitse pidamistingimuste tõttu, umbses laudas näiteks.

Marika paaritab Eesti valgepealisi uttesid eri tõugu jääradega, sest peab segatõugu elujõulisemaks. “Minu karjal pole poegimisega mingeid probleeme, aga puhtatõulistel on,” lausus Marika. Kuna ta töötleb oma karja lambaliha ise, siis ei pea ta arvestama tõufriikide kapriisidega ja nii on elu palju lihtsam.

Itaalia karjavalvurid



Marika rääkis, et kuigi lammas ei pane peremeest nii kinni kui lüpsilehm, tuleb korra päevas elektrikarjus ikkagi läbi jalutada. Osa lambaid, kes söövad rohtu Hübja küla metsade ja soode eraldatuses, on langenud ka huntide saagiks. Sellist tara, millest hundid läbi ei pääse, pole Marikal teha õnnestunud ja tema sõnul on küsitav, kas see üldse kellelgi õnnestub. “See peab siis olema ikka Hiina müür,” sõnas ta.

Lammaste turvamiseks kasutab Marika karjavalvuritena suurekasvulisi Maremma-Abruzzi lambakoeri, kelle töövõitude hulka kuuluvad karjamaalt tabatud kährik ja mäger.

Aste küla tüdrukuna hakkas Marika põllumajanduses kõigepealt tööle Lenini-nimelise kodukolhoosi laudas. Pärast ühismajandi lagunemist töötas ta 10 aastat Kuressaares ettekandjana ja hiljem lühikest aega lennukijuhtmeid tootvas Volexis. 2010. aastal jõudis ta järjega tagasi kodusesse Hekva lauta ja läks Särevere tehnikumi kaug­õppesse loomakasvatust õppima. Eesti piimatoomise tippude hulka kuuluv Tõnu Post otsis parajasti lüpsjat ja Marika võttis pakkumise vastu. Kõljala ühistus töötas ta kokku 7 aastat, neist 5,5 aastat farmijuhataja ja loomaarsti abina. Eelmisel kevadel jäi Marika uuesti koduseks, et pühenduda ainiti oma lambakarja edendamisele, aga siis kutsus OÜ Hekva juht Mati Mägi ta farmijuhatajaks. “Eks ma mõtlesin üsna kaua, sest ei tahtnud minna palgatööle,” lausus Marika, keda lapsed utsitavad praegugi pühenduma iseenda lammaste ja lindude kasvatamisele.

Peale lammaste püüab Vana Reedika talus pilku kanaaedik, kus esimest viiulit mängib ütlemata uhke sabaga isane paabulind. Paabu ostis Marika Luulupe suletud loomapargist. Et isane oma uhket saba üldse näitama hakkaks, tõi perenaine talle õrnemast soost liigikaaslase. Nüüd uhkeldab isane iludus oma puhevil sabasulgedega ka kanade ees ja kanadele see justkui isegi meeldib. Paabulinnu hooti vallanduvad valjud häälitsused kostavad naaberkülasse välja. Paabudele lisaks on aedikus kollane isafaasan.

Ostab tenthalli



Marika Alesmaa rääkis, et müüb oma toodangut sellise hinnaga, et nälga ei jää ning ostjaid tuleb juurde. “Et nii ostja kui müüja oleksid rahul, see ongi põhiline,” sõnas ta. Väga pikki plaane Marika pidada ei armasta, vaid elab enda sõnul päev ja nädal korraga. Tegevuse laienemise üle otsustab vastavalt sellele, kuidas praeguses olukorras hakkama saab. Lähiajal saabub Vana Reedika tallu tenthall, kuhu majutatakse lambad, sööt ja tehnika. Niidab ja vaalutab Marika ise, heina pressimiseks ja lammaste pügamiseks kasutab ta teenust.

PRIA toetusi kasutab lambakasvataja sihipäraselt. Kogu toetus kulus aedade ja söötmisrõngaste ostmiseks. “Sel aastal on juba uued toomisega seotud väljaminekud, milleks see raha ju tegelikult mõeldud ongi,” rääkis ta.