HOBI: Valve Reede sätib värsse ritta

Päikesepaistelisel maikuu esmaspäeval jätab Valve Reede oma Kastani tänava lillerikkas koduaias Salme alevikus tööd korraks ootele ja kutsub külalised hubasesse paviljoni kohvilaua taha. Kohvi ja perenaise küpsetatud maitsvate kookide pärast lehemehed aga Salmele ei sõitnud. Aastaid on Valve kostitanud huvilisi ka vaimutoiduga ja just see meid huvitab. Ta on omakandi inimeste, sõprade, ammuste k...