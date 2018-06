JUHTKIRI: Ülbed metsaelukad

Saaremaal tegutsevad terroristid. Ei, mitte kahejalgsed, vaid neljajalgsed ja sõrgadega. Salme aleviku elanikud on juba tükk aega hädas ablaste hirvedega, kes ei pelga lausa inimeste koduõuedesse tungida. Seal aga kõike, mis nende silmis vähegi söögikõlbulik, nahka panna. Olgu selleks maiuspalaks peenral kasvav lill või luuderohi.

Hirv võib ju olla kaunis loom, ent kahju kannatanud aiaomanik suhtub näljasesse metsaelukasse pigem kui nuhtlusesse. Selge on üks – hirvesid on siginenud liiga palju. Jahiseltsi esindaja peab hirvede arvukuse suurenemise põhjuseks lageraiet – on ju noor võsa loomadele vägagi mokka mööda – ning seda, et maaomanikud oma territooriumil enam jahti pidada ei luba.

Kui metsas pole kõigile hirvedele piisavalt toitu ning inimeste elamute juurest head-paremat saab, siis loota, et loomad koduaiad lihtsalt niisama rahule jätavad, ei maksa.