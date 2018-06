Küllap sõitjaid tuleks, kui bussiajad klapiksid!

1. juulist saab maakonnasisestel bussidel tasuta sõita, samuti on kavas liinivõrke tihedamaks muuta. Kas tasuta ühistransport ja sobivamad graafikud meelitaks inimesed taas bussiga sõitma?



Taivo Lõugas, Tagaranna külavanem:

Kes selle vastu on, kui midagi tasuta saab! Siis on muidugi jama, kui teised asjad selle tasuta bussiliikluse pärast kallimaks lähevad.

Mis selle bussiliikluse kohta praegu arvata on – hea, kui buss käib! Meil Tagarannas käib see siis, kui ette tellida. Kui eelmisel õhtul helistad, siis hommikul tuleb. Oleme sellega leppinud – selline on korraldus juba vähemalt paar aastat. Muidugi oleks parem, kui bussi ei peaks tellima, vaid Tagaranna kuuluks marsruudi sisse. Ja buss käiks nii hommikul kui ka õhtul – nii, nagu vanasti oli.

Ega siis ainult oma inimesed sõita soovi – turistid tahavad ju ka meie küla näha. Suvel liigub meil päris palju rahvast.

Bussiliikluses on logistika väga tähtis, erinevate liinide saabumis- ja väljumisajad peavad omavahel sobima. Ega siis meie inimesed ju ainult Tagaranna küla ja linna vahet sõida. Kui sõidetakse Tagarannast Kuressaarde, peaks sealt ka edasi Sõrve poole või koguni Tallinna sõita saama. See pole õige, et inimene peab vahepeal näiteks kolm tundi ootama.

Ma ise sõitsin bussiga nii ammu, et ei mäletagi. Maal elades ilma autota ei saa. Kui aga bussiliiklus toimib ja sõit on tasuta – miks mitte bussiga sõita!

Taavi Kand, Orissaare teenuskeskuse juhataja:

Nelja kuu jooksul, mis mina ametis olnud olen, on minuni jõudnud bussiliikluse koha pealt vaid üks konkreetne probleem, mis puudutab üht hommikust bussiringi: Orissaarest mööda rannamaanteed Hinduni välja. See liin ei ole koolilastele just kuigi sobiv – nad jõuavad kohale liiga vara. Buss teeb kaks ringi. Esimene jõuab Orissaarde tagasi liiga vara, teine ring aga sõidab natuke teisiti, nii et ühest külast need lapsed, kel vaja kooli jõuda, peavad tulema kas esimese ringiga ja ootama tükk aega Orissaares või peavad vanemad nad autoga tooma. See liin tuleks küll veidi ümber sättida, et lapsed saaksid enam-vähem mõistlikul ajal Orissaarde.

Selliseid külasid, kust buss läbi ei sõida, meie kandis loomulikult on, aga muresid selle kohta, et liikumisvõimalus lausa puudub, pole minuni jõudnud.

Kindlasti on tasuta bussiliiklus kasulik neile, kes juba praegu rohkem bussiga sõidavad. Nii on see kulu võimalik kokku hoida. Inimeste mure on aga pigem see, et nad pääseks soovitud kellaajal soovitud kohta.

Ainult tasuta sõidu võimalusest siiski ei piisa, et rohkem inimesi bussiga sõidaks. See raha, mis pileti eest tuleb maksta, ei ole takistanud kellelgi bussiga sõitmist. Küll aga tuleb marsruudid ja graafikud inimestele sobivaks muuta. Tasuta ühistranspordi tulekuga on hea võimalus need üle vaadata.

Tiit Rettau, Pihtla teenuskeskuse juhataja:

Kõige suurem mure on meil praegu see, et pühapäeval ei saa Pihtla inimene bussiga linna. Samuti ei saa Kuressaarest hommikuti maale sõita, ei surnuaeda ega kuhugi. Buss sõidab tühjalt linnast Tõllustesse, samamoodi Suure-Rootsi külla. Õhtul jällegi ei pääse maalt linna – buss läheb samamoodi tühjalt Kuressaarde. Keegi ei usu, kui sellisest tobedast korraldusest rääkida, aga nii see paraku on. See on juba igivana probleem, millest oleme rääkinud kõigile, korduvalt ka endisele maavalitsusele, aga kasu pole olnud tuhkagi.

Nüüd lubatakse liinivõrk üle vaadata ja liine lisada. Oleme lootusrikkad. Kurtsin meie bussiliiklusega seotud muret ka vallavanemale ja ta lubas sellega tegelda.

Usun, et kui bussiajad sobivad ja sõit on tasuta, hakkab ka rahvas jälle bussiga sõitma. Inimesed saaksid taas kalmistul käia, õpetajad hommikuti bussiga linnast tööle tulla. Loomulikult sõidetaks!

Küllap jätaks mõnigi auto koju ja sõidaks pigem bussiga. Kes Sandla vahet sõidab, sel jääks ju bensiiniraha, mis kuluks 40 kilomeetri edasi-tagasi läbimisele, taskusse!

Kalle Kolter, Mustjala teenuskeskuse juhataja:

Kui meie kandis bussiliiklust reformiti, siis näiteks Tagaranna külas pandi buss käima nõudmisel. Bussiühenduseta on praegu Küdema piirkond. Kuressaare ja Mustjala vahet buss siiski käib – hommikul, lõunal ja õhtul. Endisest valla-, praegusest oma piirkonna bussist, mis vähemalt kaks korda kuus Kuressaarde reisi teeb, on siinsetele inimestele suur abi.

Kes ei tahaks, et bussid sõidaksid igas piirkonnas? Vähemalt korra päevaski. Sellist liini käiku panna, mis kõigile sobiks, on aga raske. Käib ju osa inimesi graafiku järgi tööl.

Kuna enamus inimesi eelistab sõita autodega, on ka see bussiliiklusele põntsu pannud. Kahtlen aga, kas tasuta bussiliiklus sõitjad bussidesse tagasi tooks. Pilootprojekti võiks siiski ära teha – vaatame, mis siis saab.

Marite Ringas, Torgu teenuskeskuse juhataja:

Külavanemate koosolekul ja osavallakogu koosolekul oli arutlusel, kuidas on Torgu piirkonna rahvas rahul praeguse bussiliiklusega ja kas oleks vaja midagi muuta või uut liini avada.

Üldiselt ollakse harjunud ja rahul olemasoleva bussiliiklusega. Ainult üks soov oli, et tööpäevadel Kuressaare – Iide liini buss väljumisega Kuressaarest kell 18.20 sõidaks nõudmisel Mässa bussipeatuseni. Ülejäänud liinidega on inimesed leppinud ja rahul.

Teenuskeskuse poole pole keegi pöördunud bussiliikluse teemal. Küllap lahendavad oma liikumise autot omavate sugulaste või tuttavate abiga.

Mis aga busside marsruutidesse puutub, siis selle kohta peaks kindlasti algatama uuringu, et saaks rohkem teada inimeste soovidest ja vajadustest. Eks inimesteni tuleb jõuda ja siis oleks ka elu valla kaugemates nurkades elamisvääriline. Kuna ise sõidan autoga, siis ei oska ma bussitranspordi kohta täpsemat hinnangut anda.

Kes valideerib, kes mitte?



Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson selgitas, mis juhtub 1. juulist käivituva tasuta bussiliiklusega maakonna liinivõrgus. Esialgu jääb nii, et ühiskaardiga reisija saab GO Busi bussides ennast valideerida ning juhul kui ühiskaart puudub, väljastab bussijuht nii GO Busi kui ka Atko liinide reisijatele tasuta sõidupileti.

“Pileti andmine toimub, aga maksmist enam ei toimu,” sõnas transpordinõunik, kelle sõnul on valideerimine ja 0-piletite väljastamine vajalik selleks, et omada ülevaadet reisijate arvust ja liinide täitumusest.