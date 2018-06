Saaremaa vanimast spaaettevõttest AS Kuressaare Sanatoorium lahkusid ühel ajal kolm ettevõtte juhtimise juures olnud inimest. Saarte Häälele tulnud vihjete kohaselt oli tegu erimeelsustega ettevõtte juhtimises. Lahkusid juhatuse liige Alar Tõru, müügijuht Timo Pärn ja tehnikajuht Tavo Paukson.



AS Kuressaare Sanatooriumid nõukogu esimees Laura Sohvie Liblik kinnitas, et muudatused töötajate seas on olnud. “Tõepoolest AS Kuressaare Sanatoorium on juba mõnda aega tegelenud organisatsiooni struktuuri analüüsiga. Oleme kaasanud ka spetsiliste majast väljastpoolt leidmaks parimaid lahendusi ja selle tulemusel oleme tõesti teinud ka meeskonnas erinevaid ümberkorraldusi,” ütles Liblik Saarte Häälele.

Üks lahkunutest, Alar Tõru ütles, et ettevõte vajab kindlasti muutusi. “Järjepidevalt samu meetodeid kasutada ja sealjuures oodata teistsuguseid tulemusi ei ole ilmselt mõistlik,” märkis Tõru. Timo Pärna sõnul võiks lahkumise ainsa põhjusena tuua välja ettevõttes olnud kultuurilised ja arengule suunitletud vaatelised erimeelsused ja lahkumine on toimunud korrektselt.