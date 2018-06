Lossihoov sai Veranda Vernanda

Kuressaare lossihoovis endistes kantselei ruumides tegutseb poole augustini kohvik-galerii Veranda Vernanda.



Kakskümmend aastat Tallinnas Navitrolla galeriid pidanud Lembi Randma ütles Kadi raadiole, et nö filiaali loomine Saaremaale tundus päris vahva mõte. “Eks me vaata, kuidas see välja tuleb,” sõnas ta.

Kunstnik on alati valmis, muigas Navitrolla ise, lisades, et see on ehk natuke imelik, aga Kuressaare on talle saanud nagu teiseks koduks. Ta nentis, et Saaremaa oli vanal hallil ajal üks merest tõusnud liivaküngas, kus midagi ei kasvanud. “Siis tuli Kaali meteoriit, käis pauhh ja kohe olid kadakad, tuuleveskid, õlu, tantsivad tüdrukud, viikingid ja kõik muu. Head asjad sünnivad äärmuslikes olukordades. Kõik, mis on Saaremaal head, tuli Kaali meteoriidiga,” tõdes ta.