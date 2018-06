Muuseum ootab suveniirimüüjaid lossihoovi

Keskväljaku uuendamisega nurgatagusesse paigutatud suveniirimüüjad võtaks Saaremaa Muuseum hea meelega lossihoovi meeneid müüma. See annaks aimu, kas sellisel asjal on jumet ning siis saaks juba mõelda pikema koostöö peale.

Muuseumi kultuurharidustöö osakonna juhataja Taniel Vares ütles, et loss on siiski Saaremaa turismiatraktsioon number 1. “Meid külastab aastas 60 000 turisti, kes müüjate juurest läbi jalutaks,” ütles Vares. Seega kaoks suveniirimüüjatel ära mure, et neid ei leita üles. Taniel Vares kinnitas, et kasu oleks kahepoolne ja ka lossi õu muutuks sellega elavamaks. Tema sõnul on ta sellel teemal varemgi rääkinud, kuid muutuste aastaga muuseumis on need jutud seni jäänud tahaplaanile. Ideed pakkus Vares ka viimases volikogu linnakodaniku komisjonis. “Me oleme oma soovid avaldanud, nüüd on pall kauplejate ja valla käes, kas see idee neile meeldib ja kas sellega edasi minna tahavad,” võttis Vares asja kokku.

Turumüüjate mure lahendamiseks on vallavanem Madis Kallas lubanud esmaspäeval kokku kutsuda nõupidamise.