Panga tammepargi avamisele sõideti ka Brüsselist (GALERII)

Eile avati pidulikult Eesti vabariigi sajandaks sünnipäevaks rajatud Panga panga tammepark, kus praegu kasvamas 62 tammekest. Pidulikul sündmusel tänasid Saaremaa valla volikogu esimees Tiiu Aro ja vallavanem Madis Kallas aktsioonis tegutsenud saarlasi. Tänukirjad võtsid vastu Aste ja Tornimäe põhikooli ning Orissaare gümnaasiumi õpilased, kes istikuid ette kasvatasid ja need ka parki kasvama panid.

Erilise tänu pälvis Mati Kriisi pere. Pereisa Mati eestvõtmisel korjati tõrusid, pandi need mulda ja hoolitseti neli aastat istikute eest. Mati ise ei jõudnud tammepargi rajamist ära oodata. Neli aastat tagasi kogukonna pärli tiitliga tunnustatud Laoküla taluperemees läks taevastele radadele tänavu märtsis. Sündmusel osales tema pere. Mati tütar Ann Wansing sõitis spetsiaalselt pargi avamisele kohale Brüsselist. Mati elukaaslane Aive Sonets ütles, et tunneb heameelt selle üle, et tema kaasa ja kogu tema pere tööd, mis tehtud pargi rajamiseks, on märgatud ning tunnustatud.

Tammepargi kõrvale meisterdas Alver Sagur ligi 300 aasta vanuse tamme ladvast pingi Mati Kriisi mälestuseks. Selle tüvepoolses osas on plaat, millel tekst “Eesti Vabariik 100, Panga tammik.”

Tänukirja vastu võtnud Aste põhikooli õpilased Kerle Suurna ja Riine Metsamaa tõdesid, et neilgi on edaspidi hea tunne pangale tulla, teades, et pargis sirguvad nende istutatud puud. Kaheksanda klassi õpilane Marie Adele Abel nentis, et nende klassi õpilased panid tõrud mulda, kui õppisid kolmandas klassis. Juhendaja oli klassijuhataja Helle Lipu. Kooli direktor Ulvi Valge tunnustas ettevõtmist, öeldes, et see oli hästi vahva idee.

Orissaare gümnaasiumi õpilased Meriliis Kivimägi ja Sandra Stahhiv olid samamoodi õnnelikud, et said koolikaaslastega Panga pangal ilu loomisel kaasa aidata.