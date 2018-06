PERSOON: Mitmendat põlve Otto Pukk

Saaremaal asuvat Incapi tehast juhtiva Rootsist pärit tippjuhi Otto Richard Puki (39) juured on tugevalt Pöide kandis kinni. Ta nimigi on mitmeid põlvi sealkandis püsinud, suisa seal sündinud.



Nii Otto vanaisa, vanaema kui ka ta isa on sündinud Saaremaal. Pukkide vanad maad asusid nimelt Puka ja Oti küla piiril ning neist ongi ka Otto nimi tulnud.

“Nii ongi meil saanud traditsiooniks ka o...