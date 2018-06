Suvemuhulastest disainerid Haber ja Piller abiellusid New Yorgis

Kolmapäeval sõudsid New Yorgis perekonnabüroos abieluranda ettevõtte ShiShi omanikud, Muhu saarel suvekodu omavad Mart Haber ja Taivo Piller. Mart ja Taivo olid 2016. aastal esimesed inimesed Eestis, kes nii-öelda koosellusid ehk sõlmisid kooselulepingu, vahendas Õhtuleht.



Abiellumiseks valisid nad 30. mai, sest just sel päeval 26 aastat tagasi nad tutvusid. “New York seepärast, et sellest on saanud viimaste aastatega üks meie lemmiklinnadest ja sügiseks on oodata meie ellu ka kaht kõige olulisemat ameeriklast,” selgitasid nad.

Kooselluda otsustasid mehed eelkõige seetõttu, et juhul, kui ühega peaks midagi juhtuma, siis on kaaslasel õigus teha elutähtsaid otsuseid. Mehed koosellusid 4. veebruaril. Mardi ja Taivo abielu registreeriti ametlikult 30. mail kell 12 New York City Clerks Office`is ehk New York City raekojas.