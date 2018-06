Vald pakub Saarte Kalandusse taas Riina Alliku

Saaremaa vallavalitsus otsustas nimetada MTÜ Saarte Kalandus hindamiskomisjoni liikme kandidaadiks vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna terviseedenduse peaspetsialisti Riina Alliku.



Vallavanem Madis Kallas selgitas, et hindamiskomisjoni liikme kandidaadi nimetamisel lähtuti sellest, et Allik töötab arendus- ja kommunikatsiooniosakonnas, mis tegeleb erinevate projektide ja toetustega. “Samuti on ta hindamiskomisjoni senise liikmena komisjoni tööga hästi kursis,” lisas ta.