Valjala talunik toob värske tuhli müüki juuni keskel

Valjala lähedal Karja talus köögivilja kasvatav Andres Sepp loodab juuni keskel esimese kartulisaagi müüki tuua.



“Tänavuse saagi üle kurta ei saa, kartul on ilus,” kinnitas Sepp. See, millal esimesed juba söögikõlbulikud mugulad valmis, sõltub taluniku sõnul sellest, “mis ilm teeb”. “Arvan, et esimese saagi peaks saama 15. juuni paiku,” ütles Sepp.

Kuivus kartulile Sepa hinnangul liiga pole teinud. “Sellepärast ma kartuli vara, 10. aprilli paiku kattelooride alla maha paningi, et see õigel ajal piisavalt niiskust saaks,” rääkis Sepp, kes kasvatab varase kartuli sortidest Solisti. “Kes kartuli hilja maha tegi – ma ei oska arvata, mis seisus nende kartul kuivuse tõttu on. Minu põllul on vagudes niiskus ka praegu olemas.”

Selles, kus Sepp oma saaki müüma hakkab, pole mees veel kindel. “See praegune asukoht kultuurikeskuse juures pole just kõige parem.”