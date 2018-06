Austria president külastas vanemate noorpõlveradu

Laupäeval koos Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga Saaremaad külastanud Austria president Alexander van der Bellen käis ka Kihelkonnal, kus tema vanemad kunagi oma noorusaastad olid veetnud.



Veerandtunniseks planeeritud Kihelkonna külastuse täpsemad ettevalmistused algasid kümmekond päeva tagasi, mil Austria saatkonna ja Eesti presidendikantselei inimesed käisid kirikuga tutvumas ja visiidi üksikasju kokku leppimas. Tund enne külaskäigu algust otsiti pühakoja ümbrus pommikoertega läbi ja turvameeskond kontrollis terve kiriku üle.

Presidentide saabudes oli õhkkond ja meeleolu samas väga meeldiv ja suhteliselt vaba, rääkis kõrgeid külalisi vastu võtnud Kihelkonna kiriku õpetaja Rene Reinsoo. ”Austria presidenti huvitas väga Kihelkonna kirik ja sellega seonduv, sest tema vanemad on ju kunagi Kihelkonna kandis tutvunud ja elanud,” sõnas kirikuõpetaja, kes andis külalistele lühiülevaate kiriku ajaloost ja praegustest tegemistest.

Kiriku akustika demonstreerimiseks esines kahe lauluga koguduse ansambel Collecta, mis võeti külaliste poolt soojalt vastu. Reinsoo mainis president van der Bellenile muu hulgas, et Eesti üks tuntumaid ooperilauljaid bass Ain Anger, kes elab praegu igapäevaselt Viinis, on pärit just Kihelkonnalt.

Presidendid ja nende abikaasad tegid sissekande Kihelkonna kiriku külalisteraamatusse, mälestuseks kingiti presidentidele Kihelkonna koguduse lipuvimpel, millel on kujutatud peaingel Miikaeli.

Reinsoo küsis Austria presidendilt, kuivõrd ta mäletab eesti keelt ja sai vastuseks, et meeles on üks sõna – kullerkupp. ”Oli näha, et Kihelkonna kirik teda liigutas, sest pärast kirikust väljumist soovis ta kiriku läheduses veidi omaette jalutada ja tegi ise mõned fotod. Enne hüvastijättu sõnas Alexander Van der Bellen, et ta ei ole eriti religioosne inimene, aga siinses vanas gooti kirikus, kus tema vanemad kunagi on käinud, tundis ta sügavat seesmist puudutust,” rääkis kirikuõpetaja.

Austria presidendi vanemad elasid Pidulas ja abiellusid Kihelkonnal. Van der Bellen on sündinud Viinis, kuid 1959. aastani oli ta Eesti kodanik.