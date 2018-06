FC Kuressaare naiskonnale kodus väärt viik

FC Kuressaare naiskond tegi kodus jalgpallimeistrivõistluste esiliigas 1 : 1 viigi turniiritabelis kolmandal kohal oleva Saku Sportinguga.



Kuressaare kunstmuruväljakul viis Marilis Remmel võõrustajad esimesel poolajal 1 : 0 juhtima ja kohe teise poolaja algul oli tal ka hea võimalus eduseisu suurendada, kuid vastaste väravavahti üle mängida ei õnnestunud. Teise poolaja keskel lõid külalised seisuks 1 : 1.

“Kui mängida meistriliiga tasemel naiskonnaga viiki, siis võib seda pidada supertulemuseks,” ütles peatreener Roland Kütt. “Mänguilu meil suurt ei olnud, aga oma võimaluse kasutasime ära. Üritasime mängu võimalikult palju lõhkuda ja see õnnestus. Kõige suurem probleem oli meie jaoks see, et ei saanud keskel palli kätte ja nii on keeruline rünnakule minna. Me pidime palju musta tööd tegema ja see oli raske. Ei jäänud jõudu palliga mängimiseks.”