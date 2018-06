JUHTKIRI: Meie Uudo!

Tuhanded noored ja mitte enam nii noored televaatajad – nende hulgas suur hulk saarlasi – olid pühapäeva õhtul naelutatud ekraanide ette, pöidlad pihus ja telefon hääletamiseks valmis. Saarlastel oli põhjust superstaari otsingutele ja leidmisele kaasa elada enam kui küll: ühena kahest superfinalistist püüdis säravaimat tiitlit oma lihtsuse ja siirusega vaatajaid-kuulajaid võlunud Sõrve poiss Uudo Sepp.

Võitja teatavaks tegemisele eelnevad sekundid olid pöidlahoidjatele ärevad, võistlejaist endist rääkimata. Õnnepisaraid pühapäeva õhtusse juba jagus.

Ilmselt aitas Uudo tiitlisaamisele kaasa ka see, et saarlased hoiavad kokku ja hoiavad omasid. Kui on ikka valida, kas anda oma hääl kodusaare poisile või tüdrukule või mandri talendile – Merilin Mälk pääses ju samuti kolme parema hulka –, siis enamik saarlasi teeb valiku ikka põhimõttel “oma on oma”.

Milline tulevik ootab vastset superstaari ja kuidas kohaneb Sõrve poiss eluga rambivalguses – eks me näe ja kuule. Edu, Uudo!