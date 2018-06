Liiklusõnnetuste põhjused: tähelepanematus ja kõrvalised asjad

Sel aastal on Saaremaal juhtunud 12 liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja vigastada sai 14 inimest.



Kolm õnnetust on juhtunud joobes juhi süül, kuid valdavalt on õnnetuste põhjuseks Kuressaare politseijuhi Rainer Antsaare sõnul tähelepanematus ja autoroolis kõrvaliste asjadega tegelemine.

“Viimased õnnetused on näidanud, et just tähelepanematus on see suur faktor, mis õnnetusi kaasa toob. Seega olgem liikluses eriti tähelepanelikud ja hoidugem väsinuna rooli istumast! Ma usun, et kõik mõistavad, et liikluses ei maksa juhusele võimalust anda,” rõhutas politseijuht.

Viimastel nädalatel Eestis juhtunud liiklussurmade tõttu tuletab politsei kõigile meelde, et mootorsõidukiga liikluses kaotatud aja tagasivõitmine võib lõppeda väga kurvalt.

“Varugem aega ja käitugem seadusekuulekalt, siis jõuavad kõik tervelt koju,” rõhutas Kuressaare politseijaoskonna menetlusgrupi juht Ahti Lepp.