TV3 saate “Eesti otsib superstaari” finaalis ütles žüriiliige Koit Toome kuldsed sõnad – kui ta peaks valima südame järgi, oleks võitja Uudo. Tulemus näitas, et rahvas kuulaski südame häält.

Võit pani nii Uudo Sepa kui ka ta pere magusaid pisaraid valama. Samuti keeras see Saaremaa kohal võidujärgsel ööl taevakraanid valla. Seda küll põgusalt, ent uue superstaari pere uppus veel järgmiselgi hommikul emotsioonidesse. “Nutan lahinal,” tunnistas Uudo ema Merike, kelle sõnul soovivad kõik neile õnne ja kirjeldavad oma tundeid. See ei lase pisaratel kuivada.

Poiss on õiges kohas

Uudo, magamata öö seljataga, võitles samuti tundepuhangutega. “Tunne on imeline! Uskumatu, et nõnda läks,” tunnistas ta, arvates, et Sissi vääris võitu sama palju kui tema. Nõnda ongi edaspidi oodata ka Uudo ja Sissi koostööd.

Mis kaalukausi hääletusel tema kasuks kallutas, Uudo arvata ei osanud. “Aga olen õnnelik, et inimesed otsustasid, et just mina võiksin olla nende superstaar,” sõnas ta.

Superfinaalis esitas Uudo Kings of Leoni loo “Sex on Fire”, samuti Tom Petty pala “Free Fallin’” ning staarisaate 7. hooaja võitjale kirjutatud loo “Võitmatu”. Ema Merikese jaoks on imearmas, kuidas Uudo laul kuulajatele südamesse jõudis.

Tema hinnangul on ka Sissi väga hea, kuid seda teistmoodi. “Koit Toome ütles kuldsed sõnad – kui ta peaks valima südame järgi, siis oleks võitja Uudo. Rahvas valiski oma võitja südame järgi.” Ema süda tunneb, et pojast saab veel suur laulumees. Kindel on ta selles olnud sest saati, kui eesti rahvas ta poja saatuse otsustas.

Kommentaariks selle peale, et Uudot ta laulumaneerilt nt Jaan Tättega on võrreldud, nentis ema, et teda võrreldakse paljudega, aga tema jääb ikka Uudoks. “Meie Uudoks ja meid on palju!” õhkas ema Merike.

Isa Egoni arvates on tore, kuidas kõik poja võidule kaasa elavad. “Ei noh, Uudo on ülitubli. Ta on oma õiges kohas – laval, see on ta meelispaik, tema teine kodu,” kõneles isa.

Tema sõnul täitus võiduga poja unistus lauljaks saada. Omalt poolt on vanemad sellele samuti kaasa aidanud, ostes pojale pillid ja muud vajalikud vidinad. Ülejäänu oli poisi enda teha. “Sealt hakkas lumepall veerema ja nüüd on see siis omadega nii kaugel,” tõdes Egon Sepp.

Saate võitja sai auhinnaks lepingu Universal Musicuga ja Spotify lansseeris ta debüütsingli. Ühtlasi saab superstaar lennata terve aasta Nordicaga tasuta.

Superfinaalis oli Uudoga laval üht lugudest esitamas ta oma väikevend Karret, kes on Eesti üks paremaid noori tšelliste. Väikevenna sõnul on temagi venna üle uhke. “Suhtlesime laval teineteisega muusika keeles..,” märkis Karret, kirjeldades vennaga lava jagamist.

Ei hülga Saaremaad



Kui esimene suurem sooloesinemine ootab Uudot kuu aja pärast Õllesummeril, tahab ta kindlasti jõuda fännide ette ka Saaremaal. Millal see juhtuda võiks, ei osanud ta veel arvata. “Kui ma oskaks öelda… Täna (eile – toim) on meil Universaliga esimene kokkusaamine ja siis saame sellegi läbi arutada,” sõnas ta.

Uudo Sepa debüütsingel on aga juba Spotify’s kuulatav ja seda mängitakse ka raadiotes. “See on täiesti ulme! Ennast on veel veidi imelik raadiost kuulata, aga see tekitab rahu – nagu olekski millegagi hakkama saanud,” sõnas ta muheledes.

Superstaarina tuleb tal nüüd ilmselt rohkem saarelt eemal viibida, kuid see ei tähenda, et ta kodu unustaks. “Ma ei hülga Saaremaad!” kinnitas Uudo.