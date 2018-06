Mihkel Räimele Koreas kaks poodiumikohta

Israel Cycling Academy klubi jalgrattur Mihkel Räim võitis nel­japäeval Korea velotuuri 202,6 kilomeetri pikkuse teise etapi, edestades grupfinišis hollandlast Raymond Krederit ja argentiinlast Lucas Sebastian Headot.



Mihkel Räim ütles, et oli pikk ja kuum päev. Etapp algas igavalt, luba tal midagi teha ei olnud ning saarlane pidi lihtsalt pundis püsima. Väike jooksikutegrupp sai vahepeal eest ära ja velotuuri liidri meeskonnakaaslased hoidsid hoogu üleval. 100 km peal sai neil jaks otsa või ei tahtnud nad enam lihtsalt tööd teha.

“Kuigi oli veel 80 km lõpuni, panime kaks meest tempot tegema ja õnneks UHC meeskond panustas samaga,” rääkis Räim. “Poisid nägid kurja vaeva, et vahet hoida. Vahe püsis seal pooleteise minuti kandis, kui ühtäkki jälitajad alla andsid. 15 km enne lõppu toimusid erinevad rünnakud, kuid kõik oli meil kontrolli all. Lõpus ei teinud kindlasti perfektset sprinti, kuid tulin peaaegu õigel ajal tagant välja ning noppisin hooaja kolmanda võidu. Vinge tunne, eriti veel see, et poisid nägid täna kõvasti vaeva.”

Mihkel Räim lõpetas Tour de Korea pühapäeval viienda etapi teise kohaga ja oli kokkuvõttes seitsmes. “Lühike ja kiire päev,” tõdes Räim. “Poisid vedasid mind heale positsioonile ja lõpus andsin endast kõik, kuid ilmselt polnud täna piisavalt jalga ja teravust, et olla finišijoonel esimene. Pidin leppima teise kohaga. Alati ei saa võita.”

Aasia turnee sai Mihkel Räimel selleks korraks läbi. “Jäin üsna rahule, saavutasin kaks võitu ning väga hea enesetunde, vormi järgmisteks võistlusteks,” nentis jalgrattur.

Järgmine start on Mihkel Räimel Kölnis 10. juunil.