Nutivabad suvelaagrid Salmel

Nii juunis, juulis kui ka augustis on lastel võimalik minna Salmele üliaktiivse programmiga laagrisse, kus nutividinaid ei kasutata.



Laagreid korraldab MTÜ Laagri Elamus ehk kolm hakkajat noort naist Kristel Peel, Marit Berendson ja Eliisa Siim. Naiste eesmärk ongi pakkuda lastele just selliseid laagreid, kus nad saaksid elamuse ehedast Saaremaa loodusest, merest, sõpradest, toidust ning aktiivsest tegevusest. Nutivabadus tähendab, et laagrilised veedavad enamiku ajast õues (vaid vihma ja tormi korral varjutakse Salme koolimaja ruumidesse), tehakse crossfit-stiilis üldfüüsilist trenni, samuti lastejoogat, korraldatakse erinevaid võistlusi ja maastikumänge ning mängitakse ketasgolfi.

Marit Berendsoni sõnul minnakse ka ratsutama Teeääre talli, matkale Mändjala randa ning külastatakse Tihemetsa kalatalu Nasval, kus süüakse suitsukala.

Toimuvad ka mitmed õpitoad, mida juhendavad oma ala profid – Chameleoni peakokk Sylvia õpetab näiteks lastele sushi tegemist, BoostYourselfi boss Sven teeb koos lastega maitsvaid smuutisid ning külla on oodata ka mitmeid põnevaid üllatuskülalisi, rääkis laagri korraldaja.

“Päevad on täis aktiivset toimetamist ja muidugi lõputut hullamist merelainetes,” kinnitasid nii Berendson, Siim kui ka Peel.

Selliseid laagreid otsustasid nad korraldada, kuna kõik kolm toimetavad igapäevaselt aktiivselt sporditreenerite või laste joogaõpetajana, Marit on lisaks toitumisnõustaja. Kristelil ja Eliisal on ka endal lapsed ning kõigi kolme jaoks on laste hea tervis ja sportlik vorm väga olulised. Nõnda võetigi oma südameasjaks pakkuda lastele võimalust veeta suvi, mis jääb eluks ajaks meelde. Siim, Berendson ja Peel on veendunud, et nädal mere ääres imekaunil Salme rannal ja kadakate vahel pakub lastele elamuse, mis ka talvel meelest ei lähe.

Laagrisse oodatakse erinevatesse vahetustesse kõiki 5–12-aastaseid lapsi ja praegu on kõikides vahetustes mõned kohad veel vabad. Rohkem infot laagrite kohta leiab kodulehelt elamuslaager.ee ja seal saab ka laagrisse registreerida.