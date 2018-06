Saaremaa palkab endisi ja värbab uusi mängijaid

Uueks hooajaks valmistuv Saaremaa Võrkpalliklubi on alustanud meeskonna komplekteerimist, palgates nii endisi kui ka uusi mängijaid.



Esimesel hooajal meeskonda kuulunud nurgaründaja Helar Jalg on otsustanud klubis jätkata. Jala sõnul tundus lepingu pikendamine talle loogilise käiguna, sest see rahvamöll ja meeskonna ümber toimuv kutsusid tagasi ning muidugi Euroopa liigas mängimine.

“See paistis õige otsus olevat,” lausus nurgaründaja. “Mulluse hea hooaja pealt oli tekkinud ka teisi huvilisi, aga ühe aasta tahan Saaremaal kindlasti teha, et anda kodupublikule veel positiivseid emotsioone. Koduses liigas tahaks tiitlid ära võita ning Euroopas sooviks ka edu saavutada ja ei tahaks ühe ringiga piirduda.”

Klubi esindajate hinnangul tegi Helar Jalg möödunud hooajal igati korraliku arengu. Ta tuli nii mitmeski mängus vahetusest platsile ja suutis sellega mängu ka pöörde tuua. “Helar on kindlasti füüsiliselt paremasse vormi jõudnud ja oleme veendunud, et sama areng jätkub ka tuleval hooajal,” rääkis mänedžer Hannes Sepp.

Lisaks Helar Jalale on nurgaründajatest uuel hooajal jätkamas Rauno Tamme, kuigi sai pakkumisi ka välismaalt.

“Paljud asjaolud – eks see publikumelu ja see kogukond kokku,” põhjendas Tamme oma valikut. “Eestis ma kindlasti ei tea mängimiseks paremat kohta kui Saaremaa. Eesti tasemel klubivõrkpallis sellist asja, nagu siin korraldati, ei näe ja sõnum teistele on, et tehke järele!”

Rauno Tamme sõnul tekkis tal Itaalia esiliigas üks huvitav variant, aga kuna seal taheti nooremat mängijat, siis sellest lõpuks ikka asja ei saanud. Huvi tunti veel Küproselt, Kreekast, Hispaaniast ja Portugalist.

“Mõtlesin, et teen lepingu ära, kuigi teadsin, et välismaalt võib veel midagi tulla,” rääkis Tamme, kes soovis oma sõnul, et midagi kripeldama ei jääks. “Pikalt valides võib nii juhtuda, et välismaalt sellist magusat pakkumist ei tule ja Saaremaale ka lõpuks enam ei saa.”

Rauno Tamme hinnangul oleks eelmisel hooajal võinud sportlikult mõnes asjas kindlasti parem olla ja seda just talvel. “Aga kui võtame nii, et tibusid loetakse kevadel, siis tuleb õigel hetkel olla mängumees ja ma arvan, et mul see lõpus ka õnnestus,” leidis ta. “Eriti just finaalseerias – kui oli vaja, siis tuli päris hästi välja. Tunnen aga, et saab teha paremini ja stabiilsuses juurde panna, et samm edasi teha. Olen kindel, et mul on olemas kõik, mille arvelt see samm teha.”

Samas tuleb Euroopa vallutamise plaane pidaval Saaremaal Rauno Tamme hinnangul oma koosseisu kindlasti tugevdada. “Eelmisel hooajal mängisime ainult kolme nurgaründajaga ja seda osakonda oleks vaja kindlasti veel ühe mängijaga tugevdada,” tõi ta välja ühe võimaluse. “Konkurents on minu jaoks teretulnud, sest aasta algul ei saa paika panna, kes saab põhimees olema. See pannakse paika ainult treeningutel, mulle see täitsa meeldib ja ma ei pelga seda. Eks tuleb suve läbi ka ise selleks treenida.”

Credit24 meistriliiga finaalturniiri parimaks temporündajaks valitud Siim Ennemuist kaalus võistkonna valikut pikalt, kuid tunnistas lõpuks, et Eesti variantidest on ainuõige haarata kinni võimalusest esindada just kodusaare meeskonda.

“Tahtsin tegelikult juba eelmisel aastal tulla, aga isiklikel põhjustel jäi see siis ära,” rääkis ta. “Aga käisime Rakverega eelmisel aastal Kuressaares mitu korda mängimas ja siinsed fännid olid fantastilised. Leian, et sellise kodupubliku ees on väga hea mängida ja Saaremaa on ju ikkagi kodukoht.”

Siim Ennemuistil olid laual pakkumised ka teistelt klubidelt ja põhjanaabritelt, kuid kodusaar kutsus enim ja nüüd on mehe soov aidata oma meeskonda niipalju kui võimalik. “Eks siis paistab, kuidas see välja tuleb,” sõnas ta.

Saaremaa võrkpalliklubiga liitunud lätlasest sidemängija Artis Caics ütles, et eelolevast hooajast on veel vara rääkida, kuid tema eesmärk on tulla pärast vigastust tagasi ja mängida kõrgeimal tasemel.

“Ma tean, et Saaremaal on väga head võrkpallitraditsioonid ja sealt on sirgunud suurepärased mängijad,” lausus ta. “Eelmisel hooajal oli tiim väljapaistev ning ma tean treenerit ja mõnesid mängijaid päris hästi.”