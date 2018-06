Torni tänaval ründab vares inimesi

Torni tänava korterelamute piirkonnas häirib inimesi hallvares, kes möödujaid väga ühemõtteliselt ründab.



Saarte Hääle toimetusse helistanud Torni tänava elaniku sõnul kraaksub vares südantlõhestavalt ja ründab inimesi juba paar viimast päeva. “Kui mööda kõnnid, lendab pähe ja äsab nokaga ja röögib edasi,” teatas helistaja.

Eile hommikul Torni tänava kõnniteed mööda jalgrattaga kesklinna sõitnud mees ütles, et millestki häiritud valjuhäälne vares ilmus tema vaatevälja Ojasoo ja Torni tänava ristil. Lind lendas otsejoones ratturi suunas mõne meetri kõrguselt üle pea. Sekundi-paari vältel sai ratturist aga juba tagaaetav. Kraaksuv vares saatis ratturit tema pea kohal ähvardavaid laskumisi sooritades mitmekümne meetri rattasõidu vältel, enne kui otsa ümber keeras.

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et kuivõrd praegu on lindude pesitusaeg, siis võib vares kaitsta mõnd pesast lahkunud lennuvõimetut poega potentsiaalse ohu eest. Lindude või loomadega seotud intsidentidest võiksid inimesed teada anda keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313. Valvetelefonist öeldi, et eile enne südapäeva said nad Kuressaarest teate vigastatud tiivaga varesepojast Torni ja Ojasoo tänava nurgal.

Keskkonnainfotelefoni teenindav häirekeskus edastas saadud teate keskkonnametile, kes kohapealt siiski vigastatud lindu ei leidnud.

Häirekeskuse abi- ja infokeskuse juhataja Lea Rämmeld ütles, et pesitsuse ajal tuleb selliseid kõnesid üle Eesti kümneid ja kümneid.