Biolisandiga kütus keerab niidukeid ja saage tuksi

Maikuust vahetas oktaaniarvuga 95 bensiini välja biolisandiga 95 bensiin, mis on osutunud aga probleemiks paljudes majapidamistes olevatele muruniitjatele ja mootorsaagidele.

Paljud kasutavad vanast harjumusest bensiin 95, teadmata, et eurodirektiiviga on sinna lisatud biokütust, mis võib aga nii vajaliku tööriista rikkuda. Nii tuleb kõige tihedamal tööajal pöörduda remonditöökotta.

“Kahjuks ei saa öelda ühtegi head sõna selle euroliidu direktiivi kohta,” nentis Kuressaares Pikal tänaval niidukeid ja saage remontiv Anti Kupits. Ta tõdes, et ei jõua niidukite ja saagide karburaatoreid enam tellida, millega äraoksüdeerunud karburaatoreid välja vahetada.

“Karburaator on kallis osa, mida meil on muidugi hea meel vahetada, aga kas inimesel ka hea meel maksta on…” rääkis ta. “Traktori karburaator maksab 80–100 eurot, sael 60–70 eurot ja trimmeril 30–40 eurot. Kui ta sul kuu või teisega läbi läheb, siis on see probleem. Häda on selles, et masin ei tööta ju pidevalt. Kui korra nädalas kasutad ja jätad veel kogemata ühe nädala vahele, siis ongi oksiid seal sees.”

Anti Kupitsa sõnul on probleem selles, et uus bensiin imeb õhust vett ja väikesed mootorid ei taha seda. Kui kartus on suur või inimene tahab olla hoolas, siis on soovitav osta bensiin 95 asemel 98, aga siin hakkab juba määrama hind.

Mootoritele on parim Alcylate´i bensiin, mille viieliitrine kanister maksab 20 eurot. “Kui meil oli siiani Alcylate ilma igasuguse niiskuseta ja tõsiselt hea, siis tahetakse juba ka sellele mingeid olluseid sisse panna ja minu seisukohalt on see jubedus,” märkis Kupits.

Agricenteri remondimees Aadu Grepp ütles, et lisand ei tee bensiinile midagi, kuid seob õhus oleva niiskuse ja selline kütus ei kuulu kestvale säilitamisele.

“Neljataktilisel muruniitjal pole paarinädalase bensiiniga probleemi,” selgitas ta. “Niidad muru ära ja paned värske bensu paaki, aga probleem on kahetaktilisega, kus seda bensiini ise vastava õliga segatakse. Siin tuleb kogu kütus ära kasutada ja seda mitte talveks sisse jätta, sest bensiin võtab paaki kondensi sisse.”

Grepp märkis, et kvaliteetbensiini Alcylate Petrol müük on viimasel ajal kahe- ja kolmekordistunud. “See on hea ja seisab ka poolikus kanistris kvaliteetne,” tõdes ta. “Kui sa igal nädalavahetusel niidad, siis ei jõua ju seda kallist kütust osta, see viis liitrit läheb nädalavahetusega. Suvel niitke seega millega tahate, aga talveks pange õige bensiin sisse ja viimane pool liitrit olgu õige küte paagis või siis, kui jätate tööriista pikemalt seisma, peaks paak olema tühi.”

Eestis on praegu kohustuslik tarbimisse suunatud biokütuste osakaal 3,1 protsenti, alates 1. jaanuarist 2019 hakkab kehtima 95 mootoribensiinile 6,4-protsendiline biokütuse nõue ja 2020. aastast peab biokütuste osakaal olema vähemalt 10 protsenti. Nii tuleb järgmisel aastal bensiinimootoriga aiatehnikasse hakata tankima bensiini 98.