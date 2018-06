Jööri folgimehed said pillipeolt uusi tutvusi

Laupäeval Jööri külaplatsil peetud pillipidu tõi samas juba aastaid toimuva Jööri folgi korraldajatele uued ideed ja kontaktid suisa koju kätte.

“Pidu oli uhke, sai uusi tuttavaid. Täiesti uskumatud kollektiivid, mille kohta ei teadnudki, et need Saaremaal olemas on,” kiitis Jööri külaseltsi esimees ja pillipeo üks korraldajatest Sulev Peäske. Ta lisas, et on küll aastaid Jööri folki vedanud ning rahvapillide ja mängijatega palju kokku puutunud, aga ikka tuleb üllatusi ette.

Peäske ütles Saarte Häälele, et kuigi Jööri folgil on laupäevase üritusega võrreldes olnud arvukamalt nii osalejaid kui ka pealtvaatajaid, võib pillipidu ikkagi lugeda üheks suuremaks külas toimunud ürituseks.

Ta nentis, et pidu ise kestab küll neli tundi, aga selleks on vaja teha hulk päevi ettevalmistusi ja mitu päeva kulub jälle peo n-ö kokkupakkimiseks.

“Üks asi oli tänavu küll teistmoodi – kui läksime platsi pealt sodi kokku korjama, siis tuli mul kummarduda vaid üks kord – nimelt oli keegi jätnud oma veepudeli maja nurga taha. Nähtavasti selle päikese käest ära pannud ja lihtsalt maha unustanud. Kõik praht oli prügikastides. Väga kultuurne rahvas,” nentis

Peäske.