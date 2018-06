Kangakudujate selts on sündinud

Saaremaal alustab tegevust kangakudujate selts, kes soovib hoida ja edendada käsitsi kangastelgedel kudumise pärandit.



Seltsi liikmeskonda kuuluvad kudujad sooritavad Kuressaare ametikooli disaini õppesuunas esimestena Eestis kangakudujate 5. taseme kutseeksami. Sellega seoses on nad oma koolitööna valminud toodetest pannud kokku fotoalbumi. Suur osa eksponeeritud sallidest, sõbadest, kottidest ja pleedidest on inspireeritud just Saaremaa mere värvidest ja vormidest.

Kangakudujate õppetööd juhendasid Kaie Kesküla ja Anne Kolk, turunduse planeerimist Merit Karise. Tooteid ja tuntud inimesi neid kandmas pildistas Anželika Toll.

Saaremaa aasta ema 2016 Koidu Heinmaa esitleb vikerkaarevärvilist salli. Selle värvid ja kangarakendus on ilmselt pärit eestiaegsest ajakirjast Taluperenaine.

“Mu tütar mäletab, et tal oli see 80-ndatel aastatel kapuutsiks tehtud. Meestel olid ka sallid, siniste ja pruunide toonidega. Kui külamemmed läksid manalasse, polnud noortel enam huvi, oskusi ega aega selliseid salle teha – nemad õppisid partei ajalugu. Mul tuli mõte, et tuletan meelde lapsepõlve ja taastan Saaremaal vikerkaarevärviliste sallide kudumise traditsiooni,” selgitas Heinmaa.

Kes soovib Saaremaa kangakudumise traditsioonide hoidmisel kaasa lüüa, võib pöörduda Liisi Otsa poole e-posti aadressil liisi.ots@gmail.com.