Kevad andis kümne aasta parima meesaagi

Erakordselt soe kevad kinkis mesinikele viimase kümne aasta suurima kevadise meesaagi, ent saabunud põud ähvardab tuksi keerata suvise korje.



Muhu mesiniku Aimar Lauge sõnul pole ta viimasel kümnel aastal pärast kevadist õitsemist tarudes nii palju mett näinud. Täpsem meekogus selgub pärast mee valmimist tarudes, milleks kulub kaheksa päeva.

Tavatu on seegi, et kui üldiselt saavutavad mesilaspered täissuuruse juuni lõpuks, siis sel aastal said mesinikel tarukorpused otsa kuu aega varem. Paraja niiskuse korral võinuks tulla suurepärane meeaasta, kuid põud ei lase sel ootusel enam täituda. Peakorje meetaimed, nagu vaarikas, valge ristik ja ussikeel, mis annavad 20–30 protsenti meesaagist, läksid soojaga kolm nädalat varem õide. Taimed õitsesid tavalisest kiiremini ja viimasel nädalal alanud põuaga õied nektarit ei anna, selgitas Aimar Lauge, kelle sõnul võib olukord parem olla niisketel savistel maadel.

Lauge sõnul on olukord niivõrd enneolematu, et ükski mesinik ei oska arvata, mis edasi saab. “Nüüd on kaks varianti – kas läheb sitasti või väga hästi,” nentis mesinik. Juhul kui tuleb vihma ja olulised meetaimed, nagu mesikas ja pärn, õitsema hakkavad, võib meeaasta tulla lõppkokkuvõttes päris korralik. “Ma oleks väga rahul, kui sajaks nädal aega järjest ja saaksin jalad toas seina peale panna,” lausus mesinik.

Kui suvine korje, mis tavaliselt algab kümmekond päeva enne jaanipäeva ja kestab teist samapalju pärast jaani, jääb kesiseks, võib saarel meega tõeliselt kitsas kätte tulla. Moodustab ju kevadine korje aastasest meesaagis vaid umbkaudu neljandiku.