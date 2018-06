Kunstikoolis näidati lõputöid

Läinud nädalal esitles kolm saarepiigat Kuressaare kunstikooli lõpuaktusel oma lõputöid.



Liis-Marel Aak tutvustas käsitööna tikitud kotte, Erika Filippov lauluvõistlusele Salme Laululind loodud logo ja maalitud tassi ning Liisa Niit skulptuuriprojekti “Ükssarvik”.

Kooli direktor Boris Šestakov ütles, et lõpetajate arv on igal aastal erinev, kord suurem, kord väiksem. Üldjuhul peab selleks, et saada kooli lõpudiplom, õppima vähemalt viis aastat, kuid lõputöö tegemine ei ole kohustuslik, vaid õpilase oma vaba valik.

Direktor tõdes, et kõikidel tänavustel lõpetajatel on potentsiaali kunstiga edasi tegeleda, kuid oma valiku teevad nad loomulikult ise. “Eks paljud mõtlevad Tartu ja Tallinna peale, aga mis neist tegelikult saab, ei tea,” sõnas ta, lisades, et kunstiõpe tuleb kasuks igal elualal, kuna õpetab asju laiemalt nägema ja tajuma.

Kuressaare kunstikoolis käib praegu 60 õpilast.