Loomakaitsjad ja kirikuõpetaja sattusid haige kassi pärast konflikti

Karja koguduse õpetaja Veiko Vihuri süüdistab aga loomakaitsjaid luba küsimata kiriku territooriumile tungimises, et kass veterinaari juurde viia.

Esmalt sai hädas olevast kassist teada MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu. MTÜ esindaja sõnul pöördus vabatahtlike loomakaitsjate poole abipalvega inimene, kelle hinnangul on Karja kiriku juures kohatud beeži-valgekirju kass üsna halvas seisus.

“Inimest ta ei kartnud, kuid tundus, et ta on teiste loomade poolt puretud,” kirjeldas MTÜ-ga ühendust võtnud inimene. Kirja autor küsis, kas loomakaitsjail oleks võimalik uurima minna, kas kass on veel seal, et ta arsti juurde viia ja talle abi pakkuda.

MTÜ juhatuse liige Edit Annusver palus kiriku juurde olukorda kontrollima minna turvakodu vabatahtlikul Ulla Pajusalo-Salminenil, kes elab pühakojast 7–8 km kaugusel ja on kassi ka oma silmaga näinud. Koos abikaasaga kiriku juurde sõitnud Salmineni sõnul palus ta seal kohatud Vihurilt viisakalt luba kass veterinaari juurde viia. Vihuri keeldus.

“Neid sõnu, millega Veiko Vihuri mind kostitas, poleks ma kirikuõpetaja suust küll iial osanud oodata,” rääkis Pajusalo-Salminen Saarte Häälele. “Ta karjus, et politseil ja loomakaitsjail pole kiriku territooriumile asja. Kui ära hakkasime sõitma, siis jooksis ta meie autole järele ja sõimas meid,” meenutas naine.

Turvakodu juhatuse liige Edit Annusver palus abi Eestimaa loomakaitse liidu (ELL) juhatuse liikmelt Heiki Valnerilt, kes parasjagu Saaremaal viibis. Üleeile õhtupoolikul sõitis Valner koos Edit Annusveriga Karja kiriku juurde. Gabrieliks kutsutavat kassi ega Veiko Vihurit nad seal ei kohanud.

Veiko Vihuri kinnitas Saarte Häälele, et ei ole vabatahtlikku sõimanud ega tema peale karjunud, küll aga on ta nördinud loomakaitsjate peale, kes tulid kiriku territooriumile luba küsimata. Süüdistusi kassi hooletusse ja abita jätmises peab kirikuõpetaja pahatahtlikeks.

Esmaspäeva õhtupoolikul võttis Annusver Vihuriga ühendust ja sai kirikuõpetajaga kokkuleppele, et Vihuri ise püüab kassi kinni, et saaks looma arsti juurde viia ja ravi järel tagasi tuua.

Vihuri püüdis eile Gabrieli kinni, Annusver viis aga looma eile Kuressaarde veterinaari juurde. “Loomal on kaklushaavad, ta kõrvad on nii paksu sodi täis, et esialgu ei saanud aru, on seal pärmseen või lest,” rääkis Annusver. “Kassi lõug on paistes, selle all aga mädane abtsess ja suu haiseb mäda järele.

Gabrieli ootavad ees põhjalikumad uuringud. “Suure tõenäosusega on tal neerud haiged ja ta on HIV-positiivne,” märkis Annusver. Hinnanguliselt 8-aastane kõuts kastreeritakse.